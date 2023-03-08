Директор «Оренбурга» об Ондуа: «Оставили его в шорт-листе. Летом рассмотрим, если нужна будет данная позиция»
«Оренбург» сохраняет интерес к камерунскому полузащитнику Гаэлю Ондуа.
«На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе.
Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», – сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.
Ранее 27-летний игрок «Ганновера» сообщил, что немецкий клуб больше не рассчитывает на него.
По словам футболиста, это связано с наличием у него российского паспорта. Издание Bild, в свою очередь, утверждает, что отношения Ондуа с клубом испортились из-за его проблем с дисциплиной.
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