Директор «Оренбурга» об Ондуа: «Оставили его в шорт-листе. Летом рассмотрим, если нужна будет данная позиция»

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«Оренбург» сохраняет интерес к камерунскому полузащитнику Гаэлю Ондуа. 

«На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе.

Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», – сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Ранее 27-летний игрок «Ганновера» сообщил, что немецкий клуб больше не рассчитывает на него.

По словам футболиста, это связано с наличием у него российского паспорта. Издание Bild, в свою очередь, утверждает, что отношения Ондуа с клубом испортились из-за его проблем с дисциплиной.

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2 комментария

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Кирилл Голивец
Его уровень) и то Аюпов хорошо играет во включениях в атаку в рамках РПЛ, попробуй его вытесни
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Marcus-light
Инфоповод дал, новый клуб тут как тут
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