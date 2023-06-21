Защитник «Ганновера» Ондуа о походе на медиафутбол: «Мне интересно. Впечатлило, как ребята играли»

Защитник «Ганновера» Гаэль Ондуа посетил BeyBoom МКС 2023.

– Что ты делаешь на Московском кубке селебрити?

– Меня пригласил мой друг – футболист 2Drots Алекс Стиль. Я получил сегодня мощные эмоции от игры и атмосферы. Я давно слышал про медиафутбол, но у меня не было времени тут побывать, сегодня я все увидел.

– Где ты познакомился с Алексом?

– Мы вместе играли в академии «Локомотива» и до сих пор поддерживаем хорошие отношения друг с другом.

– Как тебе уровень медиафутбола в России?

– Мне интересно, но нужно еще сходить на пару матчей, тогда можно будет сделать выводы. Сегодня меня впечатлило как ребята играли.

– Мы тебя можем увидеть после завершения карьеры в медиафутболе?

– Не знаю, в жизни нельзя говорить никогда, посмотрим. Пока надо играть в профессиональном футболе, – сказал Ондуа.