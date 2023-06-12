«Судья был за ЦСКА. Он убил игру». Олусегун о финале Кубка России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун обвинил судью в убийстве игры Кубка России.

В первом тайме финала Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1, по пенальти – 6:5) арбитр назначил в ворота « » пенальти за фол , который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.

«Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде.

Главный судья нашей игры был же за ЦСКА – может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» – заявил Олусегун.

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