«Судья был за ЦСКА. Он убил игру». Олусегун о финале Кубка России

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владислав Безбородов Краснодар Константин Кучаев Олакунле Олусегун Футбол

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун обвинил судью в убийстве игры Кубка России.

В первом тайме финала Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1, по пенальти – 6:5) арбитр Владислав Безбородов назначил в ворота «Краснодара» пенальти за фол Олусегуна, который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.

«Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде.

Главный судья нашей игры был же за ЦСКА – может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» – заявил Олусегун.

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40 комментариев

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Vegas Knight
Пенальти привёз, пенальти не забил, в атаке много мячей терял. Худший игрок матча, виноват сам.
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Mu5ta
Нарушения не было и пенальти я забил - добавил Олусегун 🤣
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Андрей Хенто
Ответ Vegas Knight
Пенальти привёз, пенальти не забил, в атаке много мячей терял. Худший игрок матча, виноват сам.
Провалил свой самый важный матч в карьере и уходит. Надо же спихнуть все ответственность на кого-то.
+27
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Champions 26
и Кеннеди
+21
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mallowan
Какие жалкие, все на судью пошли лить, он вам в серии пенальти помешал выиграть? Это не он ли случайно дал Сперцяну перебить смазанный пенальти, но виноват у бычков судья.
+17
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+16
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analogia
Каким образом судья был за ЦСКА ? За чистый пенальти на Кучаеве ? Или за 5 желтых карточек для армейцев ? Или когда в серии пенальти дал перебить пенальти ? Стыдно читать аналогичные оправдания от игроков Краснодара, нужно уметь проигрывать.
+15
-2
+13
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Atsuktuvas
"Мяч был за ЦСКА - может изготовлен на военном предприятии, я не знаю".
+12
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Magmi
А, ну то есть лично к своей игре и к игре всей команды у него вопросиков совсем нет?
+10
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Rudenzik
Олусегун для победы ЦСКА сделал больше, чем судья
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Lionel Andres Messi 10
Пенальти, наверное, тоже судья помешал забить.
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tony
Олусегун засрал трофей Краснодару и ещё не признает этого.
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dreamstep
Решающий пенальти ты не забил потому что судья тебя сглазил?
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Goldstream
Ответ analogia
Каким образом судья был за ЦСКА ? За чистый пенальти на Кучаеве ? Или за 5 желтых карточек для армейцев ? Или когда в серии пенальти дал перебить пенальти ? Стыдно читать аналогичные оправдания от игроков Краснодара, нужно уметь проигрывать.
Ну когда в обоих таймах Безбородов не увидел явнейших захватов игроков Краснодара, я грешным делом подумал.
Но потом Безбордов не увидел еще один явный фол на игроке ЦСКА)
+5
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Balt
Ну шанс-то у Краснодара был. Не воспользовались. Это не тот случай когда арбитр прям взяли и "убил" игру.
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Вова Пупкин
Чушь собачья! Если бы судья был на стороне ЦСКА, то матч бы закончился его победой ещё в основное время. Я не понимаю, что мешает футболистам запомнить одно святое правило - меньше маши руками и топай ногами в своей штрафной площади! Что в этом сложного, чтобы понять?! Это как ни крути, любое касание, и сразу даётся повод для пробития пенальти.
+5
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Dragon10
Убил игру. Если кто и убил игру, то для Краснодара это точно Олусегун
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Андрей Черноносов
Ответ Вова Пупкин
Чушь собачья! Если бы судья был на стороне ЦСКА, то матч бы закончился его победой ещё в основное время. Я не понимаю, что мешает футболистам запомнить одно святое правило - меньше маши руками и топай ногами в своей штрафной площади! Что в этом сложного, чтобы понять?! Это как ни крути, любое касание, и сразу даётся повод для пробития пенальти.
Да матч Зенит-Спартак касание было, но незначительное и вскользь. Интенсивность видимо не та. Ой это другое.
+3
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achrustalev
Да ты сам баран — полез в отбор там, где этого можно было не делать. Герой!
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Любитель побеждать
Ну там да, Безбородов пропустил красную Краснодару.
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Snag
Олусегун имеет ввиду, что Безбородов вышел бить решающий пенальти?
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Каратель88
Пенальти помешал тебе нормально пробить судья или что?)))) Топил за магнит в финале, но нытье уже заколебало их читать.
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grom55
За такой базар надо штрафовать на большие деньги. Лучше бы играл нормально.
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MR Hahn
Краснодар в своём репертуаре.
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Вертуальный Человек
Клоун что-ли? Сам привозил и пенальти в серии не забил, виноват у него судья
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Recreated
Чёт я не заметил, что судья был предвзят.
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