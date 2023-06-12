Сперцян о судействе в финале: «Тяжело, когда с первых минут душат. В таких играх это не пенальти»
Эдуард Сперцян отметил давление судьи на «Краснодар» в игре с ЦСКА в Фонбет Кубке России.
На 30-й минуте хавбек армейцев Константин Кучаев упал в штрафной площади «быков» после попытки форварда Олакунле Олусегуна отобрать у него мяч. Главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который реализовал Федор Чалов.
– Хорошая игра, тяжело начинать с 0:1. Мы молодая команда, проделали большой путь, чтобы быть здесь. Пенальти… Бывает такое.
– Чего не хватило для победы?
– Ну, наверное, минус один в начале игры. Так все отлично. С пенальти не согласен, это не пенальти.
– Касание было слабым?
– Да. Я не видел эпизод, но все так говорят. В таких играх это не пенальти. Не буду ничего говорить о судействе.
– Перед пробитием подходили к Чалову – что говорили?
– Ничего, психологически попробовал поддавить.
– Первые мысли после матча какие были?
– Что это невозможно. Не верилось, что проиграли. Мы были уверены, что победим. Тяжело, когда с первых минут душат.
– Засудили?
– Не буду говорить, что засудили, но именно этот момент повлиял. Мы хорошо играли. Я горжусь ребятами, у нас все впереди, – сказал полузащитник.
Ивич о падении Кучаева: «Это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре»
>Я не видел эпизод, но все так говорят
Странно, что заговор еще не нашли, как другие тушёные
Плюс у вас было ещё семь попыток самим пенальти нормально пробить, кто помешал все реализовать?
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))))
По факту так не бывает никогда. В каждой конкретной игре судья устанавливает порог нарушений. В финале Лиги Чемпионов например игрокам Ман Сити соперники разрывали футболки а судья ничего за это не давал.
Особенно сильно отличаются трактовки попадания мяча в руку в разных лигах.
Про попадание в руки есть общие рекомендации фифа, по ним и судят в каждой лиге. Понятно, что могут накосячить, но инструкция для всех судей одна, других в лигах нет.