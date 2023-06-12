Сперцян о судействе в финале: «Тяжело, когда с первых минут душат. В таких играх это не пенальти»

Эдуард Сперцян отметил давление судьи на «Краснодар» в игре с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

На 30-й минуте хавбек армейцев упал в штрафной площади «быков» после попытки форварда отобрать у него мяч. Главный арбитр назначил пенальти, который реализовал .

– Хорошая игра, тяжело начинать с 0:1. Мы молодая команда, проделали большой путь, чтобы быть здесь. Пенальти… Бывает такое.

– Чего не хватило для победы?

– Ну, наверное, минус один в начале игры. Так все отлично. С пенальти не согласен, это не пенальти.

– Касание было слабым?

– Да. Я не видел эпизод, но все так говорят. В таких играх это не пенальти. Не буду ничего говорить о судействе.

– Перед пробитием подходили к Чалову – что говорили?

– Ничего, психологически попробовал поддавить.

– Первые мысли после матча какие были?

– Что это невозможно. Не верилось, что проиграли. Мы были уверены, что победим. Тяжело, когда с первых минут душат.

– Засудили?

– Не буду говорить, что засудили, но именно этот момент повлиял. Мы хорошо играли. Я горжусь ребятами, у нас все впереди, – сказал полузащитник.

Ивич о падении Кучаева: «Это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре»