Сперцян о судействе в финале: «Тяжело, когда с первых минут душат. В таких играх это не пенальти»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владислав Безбородов Краснодар Матч ТВ Константин Кучаев Федор Чалов Эдуард Сперцян Олакунле Олусегун Футбол

Эдуард Сперцян отметил давление судьи на «Краснодар» в игре с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

На 30-й минуте хавбек армейцев Константин Кучаев упал в штрафной площади «быков» после попытки форварда Олакунле Олусегуна отобрать у него мяч. Главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который реализовал Федор Чалов.

– Хорошая игра, тяжело начинать с 0:1. Мы молодая команда, проделали большой путь, чтобы быть здесь. Пенальти… Бывает такое.

– Чего не хватило для победы?

– Ну, наверное, минус один в начале игры. Так все отлично. С пенальти не согласен, это не пенальти.

– Касание было слабым?

– Да. Я не видел эпизод, но все так говорят. В таких играх это не пенальти. Не буду ничего говорить о судействе.

– Перед пробитием подходили к Чалову – что говорили?

– Ничего, психологически попробовал поддавить.

– Первые мысли после матча какие были?

– Что это невозможно. Не верилось, что проиграли. Мы были уверены, что победим. Тяжело, когда с первых минут душат.

– Засудили?

– Не буду говорить, что засудили, но именно этот момент повлиял. Мы хорошо играли. Я горжусь ребятами, у нас все впереди, – сказал полузащитник.

Ивич о падении Кучаева: «Это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре»

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25 комментариев

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Фут.Боль
Пенальти в любой игре - это пенальти. Какие ещё такие игры?
+39
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+33
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nurlan-zenit
Всегда не понимаю формулировку «в такой игре такое ставить нельзя», разве нарушение не должно судиться одинаково в любой игре? На то эти правила одинаковые для всех турниров и любой стадии.
+31
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+30
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Егор Артюхов
>В таких играх это не пенальти
>Я не видел эпизод, но все так говорят
+26
-1
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Нытье одно. Олусегун по ноге въехал Кучаеву. То что игроки краснодара вместе с Ивичем на видео этого без очков не видят - их проблемы. Глупый пенальти? Да. Олусегуну нечего было туда лезть, там Сперцян контролировал.

Странно, что заговор еще не нашли, как другие тушёные
+18
-5
+13
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Миша Циприс
По сравнению со многими пенками в последние сезоны этот выглядит железобетонным. Контакт с ногой Кучаева четко виден.
+13
0
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Vagner01
Ну все заныли! Ну нойте нойте!
+15
-5
+10
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Rudenzik
Краснодар разочаровал такими высказываниями, какого-то судейского беспредела не было, надо уметь проигрывать
+8
0
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Доктор Броманталь
Как же у игроков «Краснодара» бомбит.
+7
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Честный контроль
Судья поставил очевиднейший пенальти. Краснодарцы, перестаньте ныть , как мясо. Не становитесь нытиками как они.
+6
-1
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Vagner01
Ответ Егор Артюхов
>В таких играх это не пенальти >Я не видел эпизод, но все так говорят
Все говорят что кур доят! Реально он смешной чел!
+5
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Каратель88
Да чистый пенальти, не топлю за коней, не понимаю, что Краснодар весь изнылся, проиграли по делу.
+4
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Доктор Броманталь
Ответ Каратель88
Да чистый пенальти, не топлю за коней, не понимаю, что Краснодар весь изнылся, проиграли по делу.
Им как то надо оправдаться перед своими болельщиками и Галицким. Тот может разогнать этот состав и набрать новый.
+3
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Marcus Varro
Вот от таких формулировок и получается бардак в судействе, в этом матче это пенальти, в том не пенальти. Так не бывает. Ударил по ноге в штрафной, в любом матче - пенальти.
Плюс у вас было ещё семь попыток самим пенальти нормально пробить, кто помешал все реализовать?
+3
0
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Toppec09
Забавно, а чего он не говорит про свою прямую ногу ?)
+3
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Bodhi
"Это не пенальти... Я не видел эпизод, но все так говорят". Он серьёзно? )))
+3
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Trash Talking
Так по факту Краснодар дотянул до серии пенальти. В серии же никто не душил уже. Наоборот, даже шансик лишний дали. Просто вы бездари. В одиннадцатиметровых точно. Скажите спасибо Олусегуну и вратарю с мягкими ручками.
+4
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Вячеслав Максименко
Да. Я не видел эпизод, но все так говорят.
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))))
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Пол Ганарара:
Ответ Фут.Боль
Пенальти в любой игре - это пенальти. Какие ещё такие игры?
в которой "мы" должны победить
+2
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Сергей Искимжи
ну незнаю, посмотрел игру, по моментам Краснодар сильно отстал. играть надо, создавать надо. а так, только Федя трижды простил. были ли у Краснодара такие моменты? че-то я не видел.
+2
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Доктор Броманталь
Ответ nurlan-zenit
Всегда не понимаю формулировку «в такой игре такое ставить нельзя», разве нарушение не должно судиться одинаково в любой игре? На то эти правила одинаковые для всех турниров и любой стадии.
« разве нарушение не должно судиться одинаково в любой игре?».

По факту так не бывает никогда. В каждой конкретной игре судья устанавливает порог нарушений. В финале Лиги Чемпионов например игрокам Ман Сити соперники разрывали футболки а судья ничего за это не давал.

Особенно сильно отличаются трактовки попадания мяча в руку в разных лигах.
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Alamarrr
Мы тоже ожидвли нытья. Удачи в дальнейшем!
+1
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Питекантроп
Нормально безтрофейника раздавили. И судья тут не причем. Ну зато какой парк и экран на стадионе, зачем трофеи нужны?
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Olympo
«Сущай дарагой, мамой клянус, не било пеналти!» Сперцян подтвердил все стереотипы.
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Танович
Ответ Доктор Броманталь
« разве нарушение не должно судиться одинаково в любой игре?». По факту так не бывает никогда. В каждой конкретной игре судья устанавливает порог нарушений. В финале Лиги Чемпионов например игрокам Ман Сити соперники разрывали футболки а судья ничего за это не давал. Особенно сильно отличаются трактовки попадания мяча в руку в разных лигах.
Порог нарушений - может быть. Но удар по ноге атакующего игрока в штрафной никогда ни в какой порог не входил, либо свистят, либо потом судью наказывают за ошибку с неназначением.
Про попадание в руки есть общие рекомендации фифа, по ним и судят в каждой лиге. Понятно, что могут накосячить, но инструкция для всех судей одна, других в лигах нет.
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