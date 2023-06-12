Экс-арбитр Лапочкин о финале Кубка: «Бригада Безбородова отработала отлично. Пенальти очевиден, незафиксированный фол Сперцяна – единственный момент, эпизод между желтой и красной»
Сергей Лапочкин высоко оценил судейство в матче «Краснодара» и ЦСКА в финале Кубка России.
ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Краснодар» в финале в серии пенальти (1:1, пен. 6:5). Главным арбитром матча был Владислав Безбородов.
«Бригада Безбородова отлично отработала суперфинал Кубка России. Единственный момент, который можно обсуждать, – это незафиксированный фол Эдуарда Сперцяна. Там пограничный момент между желтой и красной карточкой, потому что нога шла вскользь.
Что касается пенальти в ворота «Краснодара», то он очевиден. Олакунле Олусегун не успевал к мячу и играл в ногу, так что здесь решение Безбородова также верное.
Также ассистент главного отлично разобрался в послематчевой серии пенальти, где зафиксировал выход Акинфеева из ворот и дал указание перебить этот удар», – сказал бывший арбитр.
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