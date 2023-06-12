Экс-арбитр Лапочкин о финале Кубка: «Бригада Безбородова отработала отлично. Пенальти очевиден, незафиксированный фол Сперцяна – единственный момент, эпизод между желтой и красной»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владислав Безбородов Сергей Лапочкин Матч ТВ Эдуард Сперцян Олакунле Олусегун Футбол

Сергей Лапочкин высоко оценил судейство в матче «Краснодара» и ЦСКА в финале Кубка России.

ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Краснодар» в финале в серии пенальти (1:1, пен. 6:5). Главным арбитром матча был Владислав Безбородов.

«Бригада Безбородова отлично отработала суперфинал Кубка России. Единственный момент, который можно обсуждать, – это незафиксированный фол Эдуарда Сперцяна. Там пограничный момент между желтой и красной карточкой, потому что нога шла вскользь.

Что касается пенальти в ворота «Краснодара», то он очевиден. Олакунле Олусегун не успевал к мячу и играл в ногу, так что здесь решение Безбородова также верное.

Также ассистент главного отлично разобрался в послематчевой серии пенальти, где зафиксировал выход Акинфеева из ворот и дал указание перебить этот удар», – сказал бывший арбитр.

«Судья был за ЦСКА. Он убил игру». Олусегун о финале Кубка России

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3 комментария

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Black Phoenix
Когда нечего предъявить по факту матча - цепляются за судейство, особенно когда удобно трактовать какие-то моменты против команды, которую хейтишь. Откуда пошла подобная тенденция - догадаться несложно.
+6
0
+6
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Тиджани Бабангида
Абсолютно справедливее судейство
+3
0
+3
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Кирилл
Ответ Black Phoenix
Когда нечего предъявить по факту матча - цепляются за судейство, особенно когда удобно трактовать какие-то моменты против команды, которую хейтишь. Откуда пошла подобная тенденция - догадаться несложно.
Самое забавное что те, кто вчера возмущался по поводу судейства якобы в пользу ЦСКА, почему-то очень тактично замолчали про фол Сперцяна на Карраскале )
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