Ивич – судье в подтрибунке после финала: «Мы ожидали этого от вас! Не в первый раз вы делаете это с нами!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владислав Безбородов Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич в подтрибунном помещении выразил недовольство работой главного судьи.

На финале Фонбет Кубка России работал Владислав Безбородов. В первом тайме он назначил в ворота «Краснодара» пенальти, который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.

«Эй, рефери! Один метр, мой друг! Один метр!

Мы ожидали, мы ожидали! Не в первый раз! Не в первый раз вы делаете это с нами! Мы ожидали этого от вас!» – сказал главный тренер «Краснодара».

Сперцян о судействе в финале: «Тяжело, когда с первых минут душат. В таких играх это не пенальти»

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12 комментариев

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Marcus Varro
…На финале Фонбет Кубка России работал Владислав Безбородов. В первом тайме он назначил в ворота «Краснодара» пенальти, который реализовал форвард ЦСКА Федор Смолов…

Когда это Смолов успел в ЦСКА перейти, да ещё и пенальти в финале кубка забить? Автор? Ау!
+18
-1
+17
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Ебздрогыч
Мне кажется, что если бы в финале Краснодар играл с Динамо, то каким-то образом проиграли бы оба
+17
-6
+11
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murt.uz
Ответ Marcus Varro
…На финале Фонбет Кубка России работал Владислав Безбородов. В первом тайме он назначил в ворота «Краснодара» пенальти, который реализовал форвард ЦСКА Федор Смолов… Когда это Смолов успел в ЦСКА перейти, да ещё и пенальти в финале кубка забить? Автор? Ау!
паненкой небось забил
+5
0
+5
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Toppec09
Не первый раз сперцяна не удаляли? Он так благодарность выражает?
+5
-1
+4
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riverman1980
ФК Арутюнян как всегда сборище ноющих лузеров.

Ну, да, ничего, не переживайте: зато у вас стадион и парк )
+7
-4
+3
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Вячеслав Максименко
Что за один метр?
+1
0
+1
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Kemal Gul
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, что если бы в финале Краснодар играл с Динамо, то каким-то образом проиграли бы оба
Будучи болельщиком Динамо, даже не знаю, посмеяться над этой шуткой или поплакать...
+1
0
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Tiranyan8
Ответ riverman1980
ФК Арутюнян как всегда сборище ноющих лузеров. Ну, да, ничего, не переживайте: зато у вас стадион и парк )
А в чем прикол так подсвечивать фамильярничать и называть лузерами (очень даже симпатичную на уровне ЦСКА для меня лично ) команду ? У вас были негативные эмоции с фамилиями оканчивающимися на -Ян ?
+1
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alexsem69
Перемешались кони люди 😆
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Данила Рад
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, что если бы в финале Краснодар играл с Динамо, то каким-то образом проиграли бы оба
и вселенная бы схлопнулась обратно в сингулярность
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0
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Best game on Earth
Ответ Вячеслав Максименко
Что за один метр?
Одиннадцатиметровый?
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