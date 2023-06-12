Ивич – судье в подтрибунке после финала: «Мы ожидали этого от вас! Не в первый раз вы делаете это с нами!»

Владимир Ивич в подтрибунном помещении выразил недовольство работой главного судьи.

На финале Фонбет Кубка России работал . В первом тайме он назначил в ворота «Краснодара» пенальти, который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.

«Эй, рефери! Один метр, мой друг! Один метр!

Мы ожидали, мы ожидали! Не в первый раз! Не в первый раз вы делаете это с нами! Мы ожидали этого от вас!» – сказал главный тренер « ».

Сперцян о судействе в финале: «Тяжело, когда с первых минут душат. В таких играх это не пенальти»

ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены