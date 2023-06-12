Ивич – судье в подтрибунке после финала: «Мы ожидали этого от вас! Не в первый раз вы делаете это с нами!»
Владимир Ивич в подтрибунном помещении выразил недовольство работой главного судьи.
На финале Фонбет Кубка России работал Владислав Безбородов. В первом тайме он назначил в ворота «Краснодара» пенальти, который реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов.
«Эй, рефери! Один метр, мой друг! Один метр!
Мы ожидали, мы ожидали! Не в первый раз! Не в первый раз вы делаете это с нами! Мы ожидали этого от вас!» – сказал главный тренер «Краснодара».
Сперцян о судействе в финале: «Тяжело, когда с первых минут душат. В таких играх это не пенальти»
ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены
Когда это Смолов успел в ЦСКА перейти, да ещё и пенальти в финале кубка забить? Автор? Ау!
Ну, да, ничего, не переживайте: зато у вас стадион и парк )