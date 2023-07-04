Агбонлахор об Азаре: «Один из главных провалов «Реала», вероятно. Я бы завершил карьеру на его месте – кто подпишет такого травматичного игрока?»

Габриэль Агбонлахор назвал Эдена Азара одним из самых больших провалов в истории «Реала».

Азар перешел в «Реал» в 2019 году за 115 миллионов евро. По окончании сезона-2022/23 бельгиец покинул клуб, расторгнув соглашение. Всего за «Реал» Азар провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

«На месте я бы завершил карьеру. Вероятно, он войдет в историю как один из самых больших провалов мадридского «Реала». Не думаю, что кто-либо сможет это объяснить.

Да, у него были проблемы с травмами, но было ли это вызвано отсутствием желания работать в клубе? Какой клуб теперь подпишет контракт с таким травматичным игроком? Какой спортивный директор согласится подписать Азара? Только если он сам будет платить, чтобы играть», – сказал бывший игрок «Астон Виллы».

Азар после ухода из «Реала»: «Я отдыхал два-три года. Готов играть на профессиональном уровне, у меня есть энергия»