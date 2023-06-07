Азар выбирает между МЛС и завершением карьеры. У хавбека есть предолжение от «Ванкувера»

Теги МЛС Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Ванкувер Уайткэпс Футбол

Эден Азар может поиграть в одной лиге с Лионелем Месси.

Как сообщает Marca, полузащитник после расторжения контракта с «Реалом» выбирает между продолжением карьеры в МЛС и уходом из футбола.

Сейчас у него есть предложение от «Ванкувер Уайткэпс».

За 4 сезона в мадридском клубе бельгиец провел в Ла Лиге 54 игры и забил 4 гола. Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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18 комментариев

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Василий Леонов
Американские макдаки самые аутентичные, нельзя от таких предложений отказываться
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Барсик Юрана
А вот и топ лига появляется
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+16
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Babyboy
Ответ Василий Леонов
Американские макдаки самые аутентичные, нельзя от таких предложений отказываться
Ванкувер это Канада, если что. но бургеры и там, по всей видимости, сочные
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Адлет Амангельдин
Что-то его в Аравию не зовут
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Один живой
еще можно было бы рассмотреть карьеру врача, травматолога, опыт огромный...
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G-Mack
Когда это Кэнакс успели на футболиста перейти?
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A O
Азар наверное сейчас очень сильно жалеет, что не отыграл хотя бы пару сезонов на топ уровне в Реале. Возможно, и ему бы сотка от арабов упала
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Felp
А мне канадские бургеры дороже бельгийских вафлей
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Добрый Ретроград
Боюсь, что сорвётся, если завершит и уйдёт в бургерный ̶з̶а̶п̶о̶й̶ заед.
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Jack & Daniels
Ну парень привык сидеть и получать кэш, а тут бегать придётся)
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d.radbil
Ответ Барсик Юрана
А вот и топ лига появляется
Еще одна! Можно теперь проводить матчи между американскими и саудовскими клубами и они будут смотреться гораздо интереснее)
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Евгений Резцов
Ответ Василий Леонов
Американские макдаки самые аутентичные, нельзя от таких предложений отказываться
Да, ведь это Месси, в честь которого американская сеть Hard Rock Burgers назвала Messi burger, переходит в Интер Майями, после двух лет пешеходства в Париже.
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Green grass
Ответ Адлет Амангельдин
Что-то его в Аравию не зовут
Если позовут, то зарплату будут кебабами платить
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