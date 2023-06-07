Азар выбирает между МЛС и завершением карьеры. У хавбека есть предолжение от «Ванкувера»
Эден Азар может поиграть в одной лиге с Лионелем Месси.
Как сообщает Marca, полузащитник после расторжения контракта с «Реалом» выбирает между продолжением карьеры в МЛС и уходом из футбола.
Сейчас у него есть предложение от «Ванкувер Уайткэпс».
За 4 сезона в мадридском клубе бельгиец провел в Ла Лиге 54 игры и забил 4 гола. Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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