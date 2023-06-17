«Барсе» интересен хавбек Аргентины и «Тоттенхэма» Ло Чельсо. Он был в аренде в «Вильярреале» последние 1,5 сезона

Теги премьер-лига Англия Барселона Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Джовани Ло Чельсо Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо.

Каталонцы рассматривают 27-летнего игрока сборной Аргентины как трансферную цель, альтернативную Илкаю Гюндогану («Манчестер Сити»).

Последние полтора сезона Ло Чельсо выступал на правах аренды в «Вильярреале». Его контракт со «шпорами» рассчитан до июня 2025 года.

В 29 матчах минувшего сезона на счету игрока 2 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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ljolik888
Гюндаган намного лучше , надеюсь его подпишут .
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