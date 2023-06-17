«Барсе» интересен хавбек Аргентины и «Тоттенхэма» Ло Чельсо. Он был в аренде в «Вильярреале» последние 1,5 сезона
«Барселона» интересуется хавбеком «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо.
Каталонцы рассматривают 27-летнего игрока сборной Аргентины как трансферную цель, альтернативную Илкаю Гюндогану («Манчестер Сити»).
Последние полтора сезона Ло Чельсо выступал на правах аренды в «Вильярреале». Его контракт со «шпорами» рассчитан до июня 2025 года.
В 29 матчах минувшего сезона на счету игрока 2 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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