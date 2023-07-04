Хаким Зиеш отреагировал на информацию о своих проблемах с коленом.

Ранее сообщалось, что полузащитник « » не прошел медицинское обследование в « » из-за выявленных проблем с коленом и бедром. Также появилась информация, что саудовский клуб уменьшил предложение по зарплате на 40%.

В инстаграме Зиеш опубликовал фотографию с тренировки на футбольном поле.

«Проблемы с коленом, говорите?» – написал марокканский полузащитник, добавив к сообщению смеющиеся эмодзи.

Фото: instagram.com/hziyech