Зиеш выложил фото с тренировки в ответ на новости о травмах: «Проблемы с коленом, говорите? 😂»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш соцсети Здоровье Футбол

Хаким Зиеш отреагировал на информацию о своих проблемах с коленом.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» не прошел медицинское обследование в «Аль-Насре» из-за выявленных проблем с коленом и бедром. Также появилась информация, что саудовский клуб уменьшил предложение по зарплате Зиеша на 40%.

В инстаграме Зиеш опубликовал фотографию с тренировки на футбольном поле.

«Проблемы с коленом, говорите?» – написал марокканский полузащитник, добавив к сообщению смеющиеся эмодзи.

Фото: instagram.com/hziyech

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10 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Пусть снимок МРТ выложит, шутник👨‍⚕️
+29
-1
+28
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Aktan
Клоун
+15
-3
+12
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TravenS
При этом сидит, видимо уже и стоять не может без риска для травмы)
+6
0
+6
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udiekemen
Аль Наср: шото не убедил🤔
+6
-1
+5
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red hikkikomori
Ответ Дмитрий Караваев
бутсы для фото одел ))
Надел)
+1
0
+1
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noti22
Обидно наверное, что 30 млн в год сорвались
+1
-1
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Дмитрий Караваев
бутсы для фото одел ))
+1
-1
0
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Leon Beast
Марокканский Бэйл
+1
-1
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Олег Забродский
Даже с газона встать не смог, мда…
0
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