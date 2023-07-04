Зиеш выложил фото с тренировки в ответ на новости о травмах: «Проблемы с коленом, говорите? 😂»
Хаким Зиеш отреагировал на информацию о своих проблемах с коленом.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» не прошел медицинское обследование в «Аль-Насре» из-за выявленных проблем с коленом и бедром. Также появилась информация, что саудовский клуб уменьшил предложение по зарплате Зиеша на 40%.
В инстаграме Зиеш опубликовал фотографию с тренировки на футбольном поле.
«Проблемы с коленом, говорите?» – написал марокканский полузащитник, добавив к сообщению смеющиеся эмодзи.
Фото: instagram.com/hziyech
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