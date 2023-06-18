«Аль-Наср» Роналду предлагал Гасперини более 10 млн евро в год. Тренер «Аталанты» отказал

Теги Аталанта Криштиану Роналду серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джан Пьеро Гасперини Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» предлагал Джан Пьеро Гасперини более 10 млн евро в год.

Как пишет Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, тренер «Аталанты» вежливо ответил отказом. Он намерен остаться в Бергамо.

В прошлом сезоне «Аталанта» финишировала на 5-м месте в Серии А, набрав 64 очка в 38 матчах.

За «Аль-Наср», напомним, играет Криштиану Роналду.

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10 комментариев

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Екн Лор
Гасперини любитель энергозатратного футбола, в пешеходной Саудовской Аравии такое вряд ли возможно
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хавбек+
ну и зря, деньги хорошие работа вроде не пыльная, Шмидт вон после Китая и кубок с ПСВ выиграл и чемпионат с Бенфикой
+3
-2
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Under
Ответ Окупационный НЗ
Итальянцы очень привязаны к своей семье, дому, быту, привычкам, родной земле. Очень сложно выдернуть зрелых итальянцев с насиженного места. Даже Аллегри,забил болт на шикарное предложение из Саудии, и с честью продолжит разваливать Рубе.
вы сейчас серьезно?
итальянцы топовая нация по победам в АПЛ по количеству имён - Раньери, Анчелотти, Конте, Манчини
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