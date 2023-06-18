«Аль-Наср» Роналду предлагал Гасперини более 10 млн евро в год. Тренер «Аталанты» отказал
«Аль-Наср» предлагал Джан Пьеро Гасперини более 10 млн евро в год.
Как пишет Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, тренер «Аталанты» вежливо ответил отказом. Он намерен остаться в Бергамо.
В прошлом сезоне «Аталанта» финишировала на 5-м месте в Серии А, набрав 64 очка в 38 матчах.
За «Аль-Наср», напомним, играет Криштиану Роналду.
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