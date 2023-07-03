«Боруссия» купила Феликса Нмечу у «Вольфсбурга». Контракт – до 2028 года
«Боруссия» объявила о приобретении Феликса Нмечи.
Дортмундцы заключили с полузащитником контракт до 2028 года. 22-летний игрок взял 8-й номер.
Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» получит за футболиста 30-32 млн евро.
За 30 матчей в Бундеслиге-2022/23 Нмеча забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: bvb.de
Удивился, когда узнал, что оба были в системе Ман Сити и оба играли в Вольфсбурге
Дортмунд, тяни и Лукаса к себе