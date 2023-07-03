«Боруссия» купила Феликса Нмечу у «Вольфсбурга». Контракт – до 2028 года

Теги Боруссия Дортмунд Вольфсбург бундеслига Германия трансферы Феликс Нмеча Футбол

«Боруссия» объявила о приобретении Феликса Нмечи.

Дортмундцы заключили с полузащитником контракт до 2028 года. 22-летний игрок взял 8-й номер.

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» получит за футболиста 30-32 млн евро.

За 30 матчей в Бундеслиге-2022/23 Нмеча забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: bvb.de

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7 комментариев

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Владислав Бурмагин
Не стоит он таких денег. Развели Келя
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Хан Сахан
Сначала подумал про другого Нмечу
Удивился, когда узнал, что оба были в системе Ман Сити и оба играли в Вольфсбурге
Дортмунд, тяни и Лукаса к себе
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Okaka
замена Дауду?
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BZB
Зачем столько тратить, если Боруссия не про спортивные результаты. Купи-продай команда.
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Los Galácticos
Боруссия лучше бы взяла на поруки Гюлера а потом через пару сезонов вслед за Дембеле, Санчо и Беллингемом возможно продали бы за сотку.
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ermako.michael1997@yandex.ru
Ответ Владислав Бурмагин
Не стоит он таких денег. Развели Келя
боруссия почти не ошибается в трансферах, уверен продадут дороже через года 1.5
+1
-1
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