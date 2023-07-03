«Боруссия» купила Феликса Нмечу у «Вольфсбурга». Контракт – до 2028 года

«Боруссия» объявила о приобретении Феликса Нмечи.

Дортмундцы заключили с полузащитником контракт до 2028 года. 22-летний игрок взял 8-й номер.

Ранее сообщалось, что « » получит за футболиста 30-32 млн евро.

За 30 матчей в Бундеслиге-2022/23 забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: bvb.de