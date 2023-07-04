«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Гальтье к середине недели. Стороны ведут переговоры

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье покинет «ПСЖ».

Парижский клуб начал активные переговоры с тренером о расторжении контракта. Стороны должны договориться в ближайшее время, сообщает RMC Sport со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что Гальтье будет освобожден от своих обязанностей к середине недели, что позволит «ПСЖ» официально назначить Луиса Энрике на пост главного тренера. 

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Франции и выиграла Суперкубок страны. Из Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала. 

Ранее стало известно, что французского специалиста задержала полиция из-за обвинений в расизме. 

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13 комментариев

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Marina_Greta
Ну и кого на трон? Энрике?
Больше интересно, если уйдёт Мбаппе, как будет выглядить ПСЖ.
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che kaif
Да ПСЖ конечно как бавар проект не умеет кидать своих коучей. Возятся уже какой месяц. См.(Флик. Нагельсьманн)
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CriminalJoint62
Быстрее бы посадили этого преступника
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rigobersong
А судить тех кто половину Франции уничтожил, сжигал машины, наносил ущерб городам, воровал собираются?:) Или там могут судить только белого Француза, в ситуации где не все однозначно:))
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Бухгалтер2021
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и будет псж,таким же и сити до 2008 года
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&_Bishep_&
Ответ Marina_Greta
Ну и кого на трон? Энрике? Больше интересно, если уйдёт Мбаппе, как будет выглядить ПСЖ.
Не уйдет. Предложат ему 100 млн в год + должность Губернатора всех заморских колоний ( маме титул наследной баронессы и замок Сент-Клу) и мечта детства снова отодвинется на 2-3 года.
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