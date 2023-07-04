«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Гальтье к середине недели. Стороны ведут переговоры

Кристоф Гальтье покинет «ПСЖ».

Парижский клуб начал активные переговоры с тренером о расторжении контракта. Стороны должны договориться в ближайшее время, сообщает RMC Sport со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что Гальтье будет освобожден от своих обязанностей к середине недели, что позволит « » официально назначить Луиса Энрике на пост главного тренера.

возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Франции и выиграла Суперкубок страны. Из Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала.

Ранее стало известно, что французского специалиста задержала полиция из-за обвинений в расизме.