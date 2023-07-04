«Челси» может вернуть своего воспитанника Ливраменто. «Саутгемптон» оценивает защитника в 38 млн фунтов (Daily Mail)
Валентино Ливраменто может вернуться в «Челси».
Лондонский клуб ведет переговоры с «Саутгемптоном» о возможном трансфере защитника, сообщает Daily Mail. Сделка может предусматривать вариант, при котором игрок останется в составе «святых» на правах аренды на следующий сезон.
«Саутгемптон» оценивает 20-летнего футболиста в 38 миллионов фунтов и отклонил два предложения «Ньюкасла» – на 12 и 21 млн фунтов.
Ливраменто – воспитанник «Челси». Он находился в системе клуба с 2011 по 2021 год, а затем перешел в «Саутгемптон» за 8 млн фунтов.
Также отмечается, что «Челси» проявляет интерес к форварду «Фламенго» Матеусу Франсе. Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов фунтов.
Вообще не вижу причин для его возвращения.
Да, Тино очень хорош.
Но:
1. На его позицию есть Джеймс и Густо.
2. У него порваны кресты. А такая серьезная травма в столь юном возрасте - всегда рискованное предприятие для потенциального покупателя.
Ливраменто конечно талант, но сейчас есть позиции и по важнее, какие надо укреплять!
Надеюсь Гюсто хотя бы мусульманин и после пары тройки аренд получится его спихнуть в песочную помоечку)