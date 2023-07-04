Валентино Ливраменто может вернуться в «Челси».

Лондонский клуб ведет переговоры с « » о возможном трансфере защитника, сообщает Daily Mail. Сделка может предусматривать вариант, при котором игрок останется в составе «святых» на правах аренды на следующий сезон.

«Саутгемптон» оценивает 20-летнего футболиста в 38 миллионов фунтов и отклонил два предложения «Ньюкасла» – на 12 и 21 млн фунтов.

– воспитанник « ». Он находился в системе клуба с 2011 по 2021 год, а затем перешел в «Саутгемптон» за 8 млн фунтов.

Также отмечается, что «Челси» проявляет интерес к форварду « » . Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов фунтов.