«Челси» может вернуть своего воспитанника Ливраменто. «Саутгемптон» оценивает защитника в 38 млн фунтов (Daily Mail)

Теги Челси Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Валентино Ливраменто Матеус Франса Футбол

Валентино Ливраменто может вернуться в «Челси».

Лондонский клуб ведет переговоры с «Саутгемптоном» о возможном трансфере защитника, сообщает Daily Mail. Сделка может предусматривать вариант, при котором игрок останется в составе «святых» на правах аренды на следующий сезон.

«Саутгемптон» оценивает 20-летнего футболиста в 38 миллионов фунтов и отклонил два предложения «Ньюкасла» – на 12 и 21 млн фунтов.

Ливраменто – воспитанник «Челси». Он находился в системе клуба с 2011 по 2021 год, а затем перешел в «Саутгемптон» за 8 млн фунтов. 

Также отмечается, что «Челси» проявляет интерес к форварду «Фламенго» Матеусу Франсе. Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов фунтов. 

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igorrado@yandex.ru
А зачем?
Вообще не вижу причин для его возвращения.
Да, Тино очень хорош.
Но:
1. На его позицию есть Джеймс и Густо.
2. У него порваны кресты. А такая серьезная травма в столь юном возрасте - всегда рискованное предприятие для потенциального покупателя.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werowolf-gears
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Куда им столько игроков ? Там уже за 45 наверно?
Так этим летом уже человек 10 наверное ушло
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
У Челси в трансферном отделе что-то заклинило. Никак остановиться не могут.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Саутгемптон как всегда растаскивают
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Штырков
Ответ Marina_Greta
Вам выше ответили, мало?
да конечно, супер мало. 3 игрока в футбол и шальной лаказет. это получается за 10 лет из лиона ни одного таланта не было и не предвидится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ igorrado@yandex.ru
А зачем? Вообще не вижу причин для его возвращения. Да, Тино очень хорош. Но: 1. На его позицию есть Джеймс и Густо. 2. У него порваны кресты. А такая серьезная травма в столь юном возрасте - всегда рискованное предприятие для потенциального покупателя.
Гюсто надо определённо наигрывать, талант и потенциал большой у него, надеюсь, раскроется у нас! ❤
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mike Denisovs
скупить пол команды выпавшей в шип - это успех
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MR04
Ответ Marina_Greta
Они неплохих игроков поставляют.. Ван Дейк тот же, Мане, Лаллана, да если покапаться, ещё найти можно добротных игроков.
Я к тому, что из Челси взяли, в Челси отдали)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Сейчас надо работать над трансфером Кайседо... Ушёл Ковачич, в центре остался один Энцо, ему нужен хороший помощник!
Ливраменто конечно талант, но сейчас есть позиции и по важнее, какие надо укреплять!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Куда им столько игроков ? Там уже за 45 наверно?
Много игроков, какие ещё сырые и будут в арендах, неликвид потихоньку сливаем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Eden Hazard
А еще раньше Бэйл и Уолкотт)
Точно, забыла про них, спасибо 😊🤗
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KKA
Ответ werowolf-gears
Так этим летом уже человек 10 наверное ушло
Какая то прачечная футболистов )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Штырков
Ответ Marina_Greta
Маунт, Джеймс, Чалоба, Аке... Растут Холл, Колвилл продукт Челси)
И маунт и джеймс это исключенние изза наказания. остальные стали игроками не в челси) чалоба хз вообще что такое))) игрок затычка, которому втыкает Сильва.. очень плохой пример...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Сергей Штырков
Челси это не тот клуб который раскрывает молодежь. Пенсионерами просто так не назовут))) Надеюсь Гюсто хотя бы мусульманин и после пары тройки аренд получится его спихнуть в песочную помоечку)
Маунт, Джеймс, Чалоба, Аке... Растут Холл, Колвилл продукт Челси)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ MR04
Деньги из воздуха для святых
Они неплохих игроков поставляют.. Ван Дейк тот же, Мане, Лаллана, да если покапаться, ещё найти можно добротных игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Штырков
Ответ Marina_Greta
Каждый игрок по-своему адаптируется к определённой лиге, у него может не пойти в Англии, но будет рвать в Испании условной, Гюсто крайне перспективный игрок и если есть шанс его раскрыть и прокачать, почему бы этого не сделать?
Челси это не тот клуб который раскрывает молодежь. Пенсионерами просто так не назовут)))
Надеюсь Гюсто хотя бы мусульманин и после пары тройки аренд получится его спихнуть в песочную помоечку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Сергей Штырков
ну типа если клуб не выращивает таланты, то зачем к нему вообще обращатся. есть постоянные кузницы кадров типа бенфики, аякса, псв, боруссии... Челси итак сейчас чудо спасло что саудиты начали всякий мусор скупать.
Каждый игрок по-своему адаптируется к определённой лиге, у него может не пойти в Англии, но будет рвать в Испании условной, Гюсто крайне перспективный игрок и если есть шанс его раскрыть и прокачать, почему бы этого не сделать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Marina_Greta
Они неплохих игроков поставляют.. Ван Дейк тот же, Мане, Лаллана, да если покапаться, ещё найти можно добротных игроков.
А еще раньше Бэйл и Уолкотт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Ответ Mike Denisovs
скупить пол команды выпавшей в шип - это успех
Ливраменто в сезоне 21/22 тащил команду, пока не порвал кресты, прошлый сезон полностью пропустил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Сергей Штырков
да конечно, супер мало. 3 игрока в футбол и шальной лаказет. это получается за 10 лет из лиона ни одного таланта не было и не предвидится
И что теперь значит не брать игроков оттуда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Сергей Штырков
напомните пожалуйста какой последний игрок из лиона раскрывался хоть где то, не только в челси
Вам выше ответили, мало?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Штырков
Ответ Marina_Greta
Гюсто надо определённо наигрывать, талант и потенциал большой у него, надеюсь, раскроется у нас! ❤
напомните пожалуйста какой последний игрок из лиона раскрывался хоть где то, не только в челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
какие 38 ?клуб в чемпионшипе игроки автоматически уходят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петя Петров
Классика Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aktan
Очень странная новость, учитывая что приехал дублёр Гюсто для Джеймса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий