«Челси» купит 18-летнего вингера «Сантоса» Боржеса за 15 млн евро. Игрок подпишет контракт до 2029-го

«Челси» подпишет 18-летнего бразильского вингера.

Лондонский клуб согласовал с « » трансфер . «Синие» заплатят 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Футболист подпишет контракт до 2029 года. Он начнет предсезонную подготовку в « », а затем, возможно, в аренде.

Отмечается, что у «Барселоны» есть 48 часов, чтобы повторить предложение «Челси», но каталонцы не сделают этого.

В чемпионате Бразилии-2023 Боржес провел 12 матчей и забил 2 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.