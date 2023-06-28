«Челси» купит 18-летнего вингера «Сантоса» Боржеса за 15 млн евро. Игрок подпишет контракт до 2029-го
«Челси» подпишет 18-летнего бразильского вингера.
Лондонский клуб согласовал с «Сантосом» трансфер Анжело Боржеса. «Синие» заплатят 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.
Футболист подпишет контракт до 2029 года. Он начнет предсезонную подготовку в «Челси», а затем, возможно, в аренде.
Отмечается, что у «Барселоны» есть 48 часов, чтобы повторить предложение «Челси», но каталонцы не сделают этого.
В чемпионате Бразилии-2023 Боржес провел 12 матчей и забил 2 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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