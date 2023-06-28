«Челси» купит 18-летнего вингера «Сантоса» Боржеса за 15 млн евро. Игрок подпишет контракт до 2029-го

Теги Челси Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона возможные трансферы Анжело Боржес Футбол

«Челси» подпишет 18-летнего бразильского вингера.

Лондонский клуб согласовал с «Сантосом» трансфер Анжело Боржеса. «Синие» заплатят 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. 

Футболист подпишет контракт до 2029 года. Он начнет предсезонную подготовку в «Челси», а затем, возможно, в аренде.

Отмечается, что у «Барселоны» есть 48 часов, чтобы повторить предложение «Челси», но каталонцы не сделают этого.

В чемпионате Бразилии-2023 Боржес провел 12 матчей и забил 2 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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12 комментариев

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Акира_1
Что Челси решил купить всех, кто стрельнул на молодёжном ЧМ? Хорошо если хоть пара из этих пасанов раскроется.
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DolJun
че за эндрик для бедных?
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geoo9
Ответ red hikkikomori
Забавно как отмазывают то что Челси не купил Захаряна. Якобы потому что уже и так кучу игроков накупили. Но почему-то это не помешало им купить этого бразила. Просто динамовец никому не нужен, нужен был - взяли бы
С ним проблем не оберешься, обвинения в нарушении санкций никому не нужно так как Динамо клуб МВД как никак
+3
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Three Days Grace
он все-таки известен как Анжело. Один из главных бразильских талантов
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The Best
Боули решил скупить бистов для Страсбурга чтобы натягивать псг в чемпионате)
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red hikkikomori
Забавно как отмазывают то что Челси не купил Захаряна. Якобы потому что уже и так кучу игроков накупили. Но почему-то это не помешало им купить этого бразила. Просто динамовец никому не нужен, нужен был - взяли бы
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Артём Ларсон
Ответ Евгений Квасников
странно новость выше о потолке контракта на 5 лет. смешно все что происходит в футболе.
услышал звон, а не знаешь, где он
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Евгений Квасников
Ответ Артём Ларсон
услышал звон, а не знаешь, где он
прежде чем писать стандартные фразы заученый, подумай уместны они или нет???
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Артём Ларсон
Ответ Евгений Квасников
прежде чем писать стандартные фразы заученый, подумай уместны они или нет???
прежде, чем писать чушь про ограничение контрактов 5-ти летним сроком и рассказывать, как тебе смешно всё, что происходит в футболе, сначала разберись в вопросе. А то выглядишь, как мальчик в коричневых штанишках, который тычет в других пальцем
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