«Спартак» проведет товарищеский матч с «Нефтчи» 18 июля

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Нефтчи высшая лига Азербайджан Футбол

«Спартак» сыграет с азербайджанским «Нефтчи».

Товарищеский матч пройдет на «Открытие Банк Арене» 18 июля и начнется в 20:00 по московскому времени. Продажа билетов стартует 7 июля, при этом приоритетное право покупки получат владельцы абонементов на предстоящий сезон. 

Для посещения игры не требуется Fan ID. 

1 июля «Нефтчи» провел матч с «Зенитом» в рамках Кубка PARI Премьер. Встреча закончилась победой петербуржцев со счетом 3:1. 

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2 комментария

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Dmitry Orlov
Нефтчи - Спартачи
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Ильдар Фарукшин
Спартак - Нефтчи звучит
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