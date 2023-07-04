«Спартак» проведет товарищеский матч с «Нефтчи» 18 июля
«Спартак» сыграет с азербайджанским «Нефтчи».
Товарищеский матч пройдет на «Открытие Банк Арене» 18 июля и начнется в 20:00 по московскому времени. Продажа билетов стартует 7 июля, при этом приоритетное право покупки получат владельцы абонементов на предстоящий сезон.
Для посещения игры не требуется Fan ID.
1 июля «Нефтчи» провел матч с «Зенитом» в рамках Кубка PARI Премьер. Встреча закончилась победой петербуржцев со счетом 3:1.
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