«Спартак» проведет товарищеский матч с «Нефтчи» 18 июля

«Спартак» сыграет с азербайджанским «Нефтчи».

Товарищеский матч пройдет на «Открытие Банк Арене» 18 июля и начнется в 20:00 по московскому времени. Продажа билетов стартует 7 июля, при этом приоритетное право покупки получат владельцы абонементов на предстоящий сезон.

Для посещения игры не требуется Fan ID.

1 июля « » провел матч с «Зенитом» в рамках Кубка PARI Премьер. Встреча закончилась победой петербуржцев со счетом 3:1.