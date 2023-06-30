Директор «Зенита» уверен, что на стадионе «Смена» во время Кубка PARI Премьер будут аншлаги: «На матчи не требуется Fan ID»

Илья Шадхан уверен, что на матчах соперников «Зенита» на Кубке PARI Премьер будут аншлаги.

Турнир пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Помимо сине-бело-голубых в нем примут участие «Фенербахче», «Нефтчи» и « ».

«Одним из главных отличий является то, что на данные матчи не требуется карта болельщика. С нашей точки зрения, это будет одним из главных преимуществ для туристов, которые приезжают в разгар белых ночей в Санкт‑Петербург и будут иметь возможность посетить « » как одну из главных достопримечательностей города.

Не сомневаемся, что стадион «Смена», где пройдут матчи наших соперников, будет полным. Приглашаем не только болельщиков « », но и тех, кто поддерживает « », « », «Црвену Звезду», а также тех, кто любит красивый футбол», — сказал директор «Зенита» по VIP и розничным продажам.

Стадион «Смена» вмещает около 3 тысяч зрителей.