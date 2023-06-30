Директор «Зенита» уверен, что на стадионе «Смена» во время Кубка PARI Премьер будут аншлаги: «На матчи не требуется Fan ID»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда Нефтчи высшая лига Азербайджан Газпром Арена (Крестовский) стадионы Кубок PARI Премьер Fan ID Футбол

Илья Шадхан уверен, что на матчах соперников «Зенита» на Кубке PARI Премьер будут аншлаги.

Турнир пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Помимо сине-бело-голубых в нем примут участие «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».

«Одним из главных отличий является то, что на данные матчи не требуется карта болельщика. С нашей точки зрения, это будет одним из главных преимуществ для туристов, которые приезжают в разгар белых ночей в Санкт‑Петербург и будут иметь возможность посетить «Газпром Арену» как одну из главных достопримечательностей города.

Не сомневаемся, что стадион «Смена», где пройдут матчи наших соперников, будет полным. Приглашаем не только болельщиков «Зенита», но и тех, кто поддерживает «Нефтчи», «Фенербахче», «Црвену Звезду», а также тех, кто любит красивый футбол», — сказал директор «Зенита» по VIP и розничным продажам.

Стадион «Смена» вмещает около 3 тысяч зрителей.

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8 комментариев

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Денис Давыдов
Ага, значит все таки дело в фан уйди, а не в том, что пытаются навязать чинуши?)
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Barvex
Кто такое допустил? Если нет fan id, значит туристы могут быть из.биты болельщиками - хулиганами. Не надо туда ходить.
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Сергей Жарковский
Пива и зрелищ! А если серьезно, то турнир обещает быть интересным!
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Alyur
Турнир похоже будет интересным. Состав примерно группа ЛЕ. Хоть и товаришеский, но проигрывать никто не захочет. Команды всё с амбициями. И главное, что руководство Зенита признало, что всё проблемы от фануйди.
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Михаил Савченко
Ответ Arnoldinho
А вот когда Россию выкинут из ФИФА, и таких турниров не будет. Скриньте и минусуйте)
Почему Россию должны выкинуть из ФИФА? 0_о
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