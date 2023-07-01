Александр Мостовой: «Вендел в топ-3 РПЛ, с его уходом мы теряем. Но «Зенит» отличается тем, что вместо него может купить другого сильного игрока»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Вендел Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой не удивлен вероятным переходом Вендела из «Зенита» в другой клуб.

«Не будет сюрпризом, если бразильцы «Зенита» начнут потихоньку уезжать. Ясно, что уход Вендела скажется. Но «Зенит» отличается тем, что вместо Вендела они могут купить другого сильного игрока.

В плане футбола с уходом Вендела мы теряем, потому что для меня он в топ-3 РПЛ», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Сергей Семак: «Зенит» разрешил Венделу искать другую команду, мы никого не держим насильно. Он может уйти, если предложение устроит клуб»

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3 комментария

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Злодей Спб
Если Вендел надумает уходить из Зенита, собирать вещи и провожать будут всей Москвой :)
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Kexit Kexit
Ду Кейрос по первому тайму сегодняшнего матча оставляет отличное впечатление
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Black Phoenix
Редкие нейтральные комментарии Мостового - как золото. Вот когда Царь демонстрирует объективный взгляд на вещи - вроде и не таким дурным мужиком кажется.
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