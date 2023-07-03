Лапорта о здоровье: «Cел на диету – надо похудеть. Раньше занимался спортом, сейчас не так много времени на это»

Президент «Барселоны» заявил, что сел на диету, чтобы сбросить вес.

«Мне говорят: «Однажды ты надорвешься». Но будьте уверены, что какое-то время у меня еще будут силы.

Я в порядке, но у меня лишний вес, и я сел на диету и соблюдаю ее. Я правда считаю, что мне нужно похудеть.

Раньше я больше занимался спортом, а теперь у меня не так много времени на это, но я в порядке», – сказал в интервью La Vanguardia.