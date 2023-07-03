Лапорта о здоровье: «Cел на диету – надо похудеть. Раньше занимался спортом, сейчас не так много времени на это»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Здоровье Питание Футбол

Президент «Барселоны» заявил, что сел на диету, чтобы сбросить вес.

«Мне говорят: «Однажды ты надорвешься». Но будьте уверены, что какое-то время у меня еще будут силы.

Я в порядке, но у меня лишний вес, и я сел на диету и соблюдаю ее. Я правда считаю, что мне нужно похудеть.

Раньше я больше занимался спортом, а теперь у меня не так много времени на это, но я в порядке», – сказал Жоан Лапорта в интервью La Vanguardia.

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18 комментариев

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noti22
Какой Лапорта самоотверженный! экономит на еде ради рычагов
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Marcus-light
По Венгеру вот видно, как работа его изматывает, по Пепу. А вот Лапорта в норме, постоянно то в ресторанах проводит переговоры, то дома.
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Сикарио
гуру таджикистана смотрю неплохо минусуют сосунка))
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DolJun
шах и мат, хейтеры лапорты! сел на диету, чтобы не тратить деньги на еду и помогать клубу поправить финансовое состояние - когда-нить об этом напишут книгу. с мемами вместо картинок)
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Pucheslav
Пришлось продать тренажеры для ускорения регистрации Гюндогана
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Сикарио
Лапоть реально жирный стал, заплывший. Неплохо напилил на Негрейрах и прочих Месси))
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HI MARS
Как типичный российский вороватый чиновник.Присосался к бюджету и толстеет
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HI MARS
Вот Бартомеу был мужик.Грамотный,честный,подтянутый,без сальных волос
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Kaka_GOAT
Лапорта : "сел на рычаг,нужны деньги"
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feelthedroom@mail.ru
Каждый из нас к началу лета немного Лапорта
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Пацанчик реальный
Да просто в столовой Барселоны нету денег,чтобы
пироженки печь больше,осталась только тушенка с гречкой!
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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Руководство большим клубом изматывает очень сильно, как бы Лапорта не пытался это скрыть своим позитивом на людях)
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Руководство большим клубом изматывает очень сильно, как бы Лапорта не пытался это скрыть своим позитивом на людях)
Согласен,руководство большим клубом это очень ответственная и стрессовая работа,но при чем тут Лапорта?
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Нефанатик
Ответ HI MARS
Как типичный российский вороватый чиновник.Присосался к бюджету и толстеет
Патриотические минусы 3,.. 2,..1…
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