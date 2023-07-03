Жоан Лапорта: «Мы спасли «Барсу» от банкротства. Наберем крейсерскую скорость в следующем сезоне»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил экономическое состояние клуба.
«Когда мы пришли в клуб, ситуация была критической. Но мы смогли отреагировать и спасли клуб от банкротства.
В следующем сезоне «Барса» наберет крейсерскую скорость», – заявил Лапорта.
Ранее вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу сообщил, что при Лапорте расходы на зарплаты сократились с 708 до 528 млн евро.
Один он точно открыл. Второй почти открыт.
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