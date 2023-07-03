Жоан Лапорта: «Мы спасли «Барсу» от банкротства. Наберем крейсерскую скорость в следующем сезоне»

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил экономическое состояние клуба.

«Когда мы пришли в клуб, ситуация была критической. Но мы смогли отреагировать и спасли клуб от банкротства.

В следующем сезоне «Барса» наберет крейсерскую скорость», – заявил Лапорта.

Ранее вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу сообщил, что при Лапорте расходы на зарплаты сократились с 708 до 528 млн евро.

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35 комментариев

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Большой Сэми
Ответ Burel
фанатики реала перед прошлым сезоном: "мы идём за треблом, Хави оставайся. Лапорта, так держать"
Я тебя удивлю, но я болею за Барселону. Но это не отменяет того факта, что Лапорта грёбанный популист.
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Marcus-light
Типичный политик: говори о том, как всё было ужасно до тебя, а как будет прекрасно завтра. А сегодня - сегодня лучше чем вчера, и это супер
+20
-1
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zarik18
Лапорта знает что делает, крепкий хозяйственник, твердая рука 🦾
+14
-5
+9
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Владимир Самсонов
Ответ zarik18
Лапорта знает что делает, крепкий хозяйственник, твердая рука 🦾
Нефритовый стержень!
+6
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Рэд Уайт
Ответ 10ztv
Комментарий удален пользователем
так давно пора космическая зарплата и даже на половину не играет
+11
-5
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Homelender_666
Ответ Burel
фанатики реала перед прошлым сезоном: "мы идём за треблом, Хави оставайся. Лапорта, так держать"
Кто о чём, а бурелька про любимый Реал)
+9
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Вячеслав Новиков
Вот ему я верю, всё будет хорошо
+5
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Hella black
Правление Бармалея ещё не раз аукнется !
+10
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Burel
Ответ Большой Сэми
Комментарий удален модератором
фанатики реала перед прошлым сезоном: "мы идём за треблом, Хави оставайся. Лапорта, так держать"
+16
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AnMe
Не верится ему
+3
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Молодой Френки
Скорее всё придет к тому, что 49% клуба будут отданы Катарцам либо ещё кому нибудь. Никто не даст пропасть Барсе или обанкротится. С другой стороны, все ли действия идут на оздоровления клуба, вот это большой вопрос. Надеюсь Лапортыч знает что делает, хотя после двух провалов с Месси доверие к нему минимальное
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10ztv
Комментарий удален пользователем
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marchellinos
Ответ Marcus-light
Типичный политик: говори о том, как всё было ужасно до тебя, а как будет прекрасно завтра. А сегодня - сегодня лучше чем вчера, и это супер
Главное приготовить три конверта.
Один он точно открыл. Второй почти открыт.
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Большой Сэми
Ответ Merdan Jumayew
Комментарий удален модератором
Любить клуб, это слепо поддерживать все высказывания нынешнего президента клуба?Хотя, жителю какой страны я вообще пытаюсь это объяснить...
+4
-4
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Merdan Jumayew
Ответ Большой Сэми
Я тебя удивлю, но я болею за Барселону. Но это не отменяет того факта, что Лапорта грёбанный популист.
Комментарий удален модератором
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Очевидное невероятное
все будет хорошо 👍
+6
-6
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Большой Сэми
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Кино Музыка
Сейчас скорее топтание. Хави выиграл чемпионат, но это его предел.
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-2
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Джими_Флойд_Хассельбайнк
Следующий президент Барсы:
"Я пришёл на пост после ужаснейшего правления! Из-за всяких рычагов мы делимся доходами"
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войд
Надеюсь в следующем сезоне осилят любимую ЛЕ)
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8arcelona
Рычаги спасли, за которые дергал Чапи
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NIK7478
Спасли?! Уже?! К сожадению, в таком положении клуб будет еще несколько лет. При условии, что сохраните Хави!
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Евгений Кузнецов
это как на катамаране набрать " крейсерскую" скорость дергая рычаги
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Алексей Ненахов
Если этот крейсер пойдет ко дну, Лапорта будет первым кто покинет корабль
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**Iscander**
Рычаг на пятую повышенную, и вперёд)
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