Жоан Лапорта: «Мы спасли «Барсу» от банкротства. Наберем крейсерскую скорость в следующем сезоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил экономическое состояние клуба.

«Когда мы пришли в клуб, ситуация была критической. Но мы смогли отреагировать и спасли клуб от банкротства.

В следующем сезоне «Барса» наберет крейсерскую скорость», – заявил .

Ранее вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу сообщил, что при Лапорте расходы на зарплаты сократились с 708 до 528 млн евро.