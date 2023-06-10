Властимил Петржела: «Не люблю «Спартак», они остались врагами. Почти все в России болеют за «Зенит»
Властимил Петржела объяснил, почему не любит «Спартак».
«Я много говорю о «Спартаке»? Меня спрашивают о нем. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые – наши враги, их обязательно нужно побеждать.
Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и все! К тому же почти все в России болеют за команду Семака.
Вот когда последний раз красно-белые становились чемпионами? Семь-восемь лет назад? Вот и все! Я – болельщик «Зенита», – заявил экс-тренер петербургского клуба.
– Это Петржела вам говорит?
– Да. «Мне по барабану. Вот я вам говорю, Валерий Георгиевич. Я их ненавижу».
похоже европейцы действительно плохо информированы о реальной ситуации в нашей стране...
upd: у вот, удалили, а жаль ((