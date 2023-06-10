Властимил Петржела: «Не люблю «Спартак», они остались врагами. Почти все в России болеют за «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела объяснил, почему не любит «Спартак».

«Я много говорю о «Спартаке»? Меня спрашивают о нем. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые – наши враги, их обязательно нужно побеждать.

Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и все! К тому же почти все в России болеют за команду Семака.

Вот когда последний раз красно-белые становились чемпионами? Семь-восемь лет назад? Вот и все! Я – болельщик «Зенита», – заявил экс-тренер петербургского клуба.

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43 комментария

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Мистер Уайт
Сказал глупость, получил за это копеечку и побежал обратно в казино ставить на чёрное. На красное принципиально не ставит, ведь это цвет Спартака.
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Лев Чернецов
Херню сморозил, что все болеют за Зенит. И близко такого нет.
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За Валенсию с 1999
Почему почти? Все 147% болеют за Зеню
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avseenko
Ответ Мистер Уайт
Сказал глупость, получил за это копеечку и побежал обратно в казино ставить на чёрное. На красное принципиально не ставит, ведь это цвет Спартака.
А в цветах Зенита нет чёрного. Остаётся ставить на зеро 😁
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Vasyamarch91
Очнись и похмелиться не забудь
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Bozqurd_Idel_Ural_
По факту Петржелу могут привлечь по статье о сепаратизме, из этого интервью становится очевидно, что он за отделение Питера и Лен области от остальной России!! А как ещё объяснить бред про то, что за зенит болеет "вся страна"?
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avseenko
Сегодня день старых дураков на Спортсе? Сперва Пономарёв...теперь этот алкаш.
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sd4fmwrvz8
Из ума выживший старик
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Антон Борисов
Кто нибудь скажите ему уже)
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Valentin Kompaneytsev
Ты Спартаку нужен, как зайцу стоп - сигнал. Но бред то не неси. Кто тебе поверит, что почти все в России болеют за команду Семака. Ему срочно нужна помощь врача. Не шучу.
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Peter Parker
А он мне отвечает: «А я Спартак не люблю. Вот я ненавижу Спартак. И делайте со мной, что хотите».

– Это Петржела вам говорит?

– Да. «Мне по барабану. Вот я вам говорю, Валерий Георгиевич. Я их ненавижу».
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.ru
Почти все в России болеют за «Зенит»...
похоже европейцы действительно плохо информированы о реальной ситуации в нашей стране...
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VV Vvvv
Пусть гавкает - собака,только чешская.)))))
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La Crosse Bobcats
Ответ Михаил Ударник
Комментарий удален модератором
я конечно понимаю, что пост этого господина удалят, но я бы этого не делал, что бы все видели интеллектуальный уровень среднего болельщика Спартака) после того как все увидели интеллектуальный уровень тамошних селебов, вроде Заремы с Соболевым)

upd: у вот, удалили, а жаль ((
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Михаил Блинов
Ответ Hong Kil
Не согласен с Паном. В России, как и в любой стране присутствует большое количество люмпенов. И все они, что характерно, болеют за Спартак. Это такой необразованный выпивающий электорат Единой России и ЛДПР. Не хотелось бы таких болельщиков Зениту.
У Зениты ещё большие люмпены в болельщиках ходят. Раньше так вообще один и БИЧи за них болели. Отсюда и прозвище "бомжи" у Зенита
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romanisti89
Ответ avseenko
А в цветах Зенита нет чёрного. Остаётся ставить на зеро 😁
чёрное играет в цветах зенита
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Vano from Tbilisi
Ответ Мистер Уайт
Сказал глупость, получил за это копеечку и побежал обратно в казино ставить на чёрное. На красное принципиально не ставит, ведь это цвет Спартака.
пан лудоман верен себе
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Красная стрела
Вообще, футбол в Зените при нем был интересный. И было б здорово посмотреть, как он с сегодняшними игроками управился. Но видимо кукуха едет не спеша…тихо шифером шурша.
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KOTOV71
Межсезонье.писать особо нечего ( про рпл), остаётся " Дзюба" " У кого больше болельщиков" немного " Зарема", ну и сейчас уже пора про " Грядущую Чемпионскую Гонку Спартака"! Классика.
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Hunter Hunter
Ухаха смешно , скорее зенит ненавидят больше всех)))
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Михаил Ударник
Комментарий удален модератором
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literally
Аахахахах
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Торна
Шарикову пива не предлагать😂😂😂
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dmitry.tchidakin
Суббота. Вечер. Чешское пиво
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витя моня
Да что там в России - в мире практически все болеют за зенит 🤡🤡🤡
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