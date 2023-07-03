«Юве» готов продать Шченсны и Сандро, чтобы уменьшить зарплатный фонд. С трансферов Артура, Маккенни и Закарии хотят получить 50 млн евро
«Ювентус» готов продать ряд игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
По данным La Gazzetta dello Sport, туринцам обязательно нужно избавиться от нескольких игроков, чтобы иметь возможность подписать новых.
В первую очередь клуб хочет продать вернувшихся из аренд полузащитников Артура, Уэстона Маккенни и Дениса Закарию. За них клуб хочет получить больше 50 млн евро (12, 20 и 20 соответственно), хотя понимает, что это сложно. В случае с бразильцем «Ювентус» надеется хотя бы избавиться от необходимости платить ему 6 млн евро в год.
Кроме того, итальянский клуб может продать и других игроков, например, вратаря Войчеха Шченсны и Алекса Сандро. К поляку нет претензий со стороны тренера Массимилиано Аллегри, но клуб готов отпустить его при хорошем предложении, а основным вратарем оставить Маттиа Перина, получающего меньше, чем Шченсны (6,5 млн евро в год).
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