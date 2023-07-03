«Юве» готов продать Шченсны и Сандро, чтобы уменьшить зарплатный фонд. С трансферов Артура, Маккенни и Закарии хотят получить 50 млн евро

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Войчех Шченсны Маттиа Перин Алекс Сандро Артур Денис Закария Уэстон Маккенни Футбол

«Ювентус» готов продать ряд игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

По данным La Gazzetta dello Sport, туринцам обязательно нужно избавиться от нескольких игроков, чтобы иметь возможность подписать новых.

В первую очередь клуб хочет продать вернувшихся из аренд полузащитников АртураУэстона Маккенни и Дениса Закарию. За них клуб хочет получить больше 50 млн евро (12, 20 и 20 соответственно), хотя понимает, что это сложно. В случае с бразильцем «Ювентус» надеется хотя бы избавиться от необходимости платить ему 6 млн евро в год.

Кроме того, итальянский клуб может продать и других игроков, например, вратаря Войчеха Шченсны и Алекса Сандро. К поляку нет претензий со стороны тренера Массимилиано Аллегри, но клуб готов отпустить его при хорошем предложении, а основным вратарем оставить Маттиа Перина, получающего меньше, чем Шченсны (6,5 млн евро в год).

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11 комментариев

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Нурлан Агзамов
Как же деградировали Артуро и Маккенни. Артур я помню отлично начал в Барсе, потом вроде начал тусить с Неймаром и понесло вниз, зачем то сьездил в Ливерпуль на экскурсию. Маккенни тоже неплохо начинал, потом скатился вниз тоже.
+6
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rigobersong
50 млн за три полена , ювентус слишком оптимистичен :)
+9
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Ruslan Angelov
если поставить в раму Перина вообще никакой разницы, непонятно за что Щесны получает столько, либо взять Бону, у Севильи как раз распродажа
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Нурлан Агзамов
Как же деградировали Артуро и Маккенни. Артур я помню отлично начал в Барсе, потом вроде начал тусить с Неймаром и понесло вниз, зачем то сьездил в Ливерпуль на экскурсию. Маккенни тоже неплохо начинал, потом скатился вниз тоже.
Если бы не этот трансфер-обмен(который провернули только чтобы в годовой бюджет вписаться) Артура на Пъянича, то возможно бразилец сейчас в Барселоне совсем на другом уровне играл, да и Пъянич ещё несколько лет мог приносить Ювентусу большую пользу.
+2
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AC_Milan_7
Маккенни уже 24 года 😱
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savik-A.M.
Щесны вот реально ни понятно за чем столько зарплаты положили , ни чем не лучше Перина
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Вадим Белозёров
Сколько шлака собралось в команде. Светлое пятно Ди Мария ушел, кто будет играть в новом сезоне ?
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Бухгалтер2021
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а кем играть*
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d.xoxlov
Ответ rigobersong
50 млн за три полена , ювентус слишком оптимистичен :)
Это если только в Аравию. Но там такое добро тоже не сдалось, похоже.
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savik-A.M.
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Если бы не этот трансфер-обмен(который провернули только чтобы в годовой бюджет вписаться) Артура на Пъянича, то возможно бразилец сейчас в Барселоне совсем на другом уровне играл, да и Пъянич ещё несколько лет мог приносить Ювентусу большую пользу.
насколько помню там именно из-за Пьянича все затеялось, он захотел свалить , типа в Италии уже все повыигрывал . А вышло во вред обоим клубам и футболистам
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