«Ювентус» может подписать Берарди. «Сассуоло» оценивает вингера в 30 млн евро
Доменико Берарди может перейти в «Ювентус».
По сведениям La Gazzetta dello Sport, туринцы считают вингера подходящей заменой Анхелю Ди Марии, покинувшему клуб в качестве свободного агента. Отмечается, что Кристиано Джунтоли, новый спортивный директор «бьянконери», является фанатом футболиста «Сассуоло».
Ранее Берарди хотел подписать «Лацио», но римляне передумали из-за того, что за игрока потребовали 30 млн евро.
«Ювентус» уже приобретал половину прав на Доменико в 2013 году и продал ее «Сассуоло» в 2015-м. За туринцев итальянец не сыграл ни разу.
Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
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