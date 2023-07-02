«Ювентус» может подписать Берарди. «Сассуоло» оценивает вингера в 30 млн евро

Теги Лацио Ювентус серия А Италия возможные трансферы Анхель Ди Мария Сассуоло Доменико Берарди Футбол

Доменико Берарди может перейти в «Ювентус».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, туринцы считают вингера подходящей заменой Анхелю Ди Марии, покинувшему клуб в качестве свободного агента. Отмечается, что Кристиано Джунтоли, новый спортивный директор «бьянконери», является фанатом футболиста «Сассуоло».

Ранее Берарди хотел подписать «Лацио», но римляне передумали из-за того, что за игрока потребовали 30 млн евро.

«Ювентус» уже приобретал половину прав на Доменико в 2013 году и продал ее «Сассуоло» в 2015-м. За туринцев итальянец не сыграл ни разу.

Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Златан Кубарев
идеально подходит для 3-5-2 алегри, в пару к кьезе на лавку...
+32
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Antonio Conte
Пару лет назад нужно было подписывать
+7
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Dzmitry Lavysh
Пересидел в Сассуоло уже как лет 5
+4
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Эдуард Храпач
какая же немощь в этом спортивном проекте...с учётом футбола Аллегри, Доменико никак НЕ замена Ди Марии. мне нравится Берарди, но он не созидатель, вернее ни такого уровня! Ди Марии еужен только мяч,он сам находил варианты дальше...а Берарди не такой, ему ещё нужно умное движение партнёров, интенсивное. доказательство, свой пожалуй лучший сезон, позапрошлый, он провёл рядом с нападающим РАСПАДОРИ! они вообще шарят сколько он двигается что бы Доменикро было удобно? а учитывая отсутствие всякой потенции в нападении, при Аллегри, системы не будет. и это окажется провальный трансфер!
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Kipriot
Ответ Златан Кубарев
идеально подходит для 3-5-2 алегри, в пару к кьезе на лавку...
Ахаах вначале были такие большие ожидания
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Даулет Калмагамбет
А когда Гайтан перейдет в МЮ?
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SWS
Надеюсь останется в клубе, у Сассуоло будет свой Ди Натале
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Islam Gasanov
30 лямов многовато за него тем более он уже не молодой и пик свой прошёл
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Антонио Мартынов
Берарди интроверт, человек, которому комфортно быть крупной рыбой в маленьком водоеме. Неужели созрел для перехода? Не поздно ли?
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Алексей Гусев
так его ж недели 2 назад Лацио подписал уже?)))
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Златан Кубарев
освоит для себя новое амплуа, правый защитник, а если не освоит, повторит путь Кьезы, Влаховича, Милика, Кена))) зимой в Лацио в аренду отдадим, как неликвида
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Vlados 86
Макс сделает из него хорошего правого дефа
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PD10
Зачем он нужен Юве. Года 2-3 назад он говорил что перейдёт только в Интер, теперь что поменялось?
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Лагер
Берарди каждый год вызывает у всех интерес, года с 12
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Костя Соловьев
Странно, что хозяина Милана так долго никто из топов не подписывал.
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