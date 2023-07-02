«Ювентус» может подписать Берарди. «Сассуоло» оценивает вингера в 30 млн евро

Доменико Берарди может перейти в «Ювентус».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, туринцы считают вингера подходящей заменой Анхелю Ди Марии, покинувшему клуб в качестве свободного агента. Отмечается, что Кристиано Джунтоли, новый спортивный директор «бьянконери», является фанатом футболиста « ».

Ранее Берарди хотел подписать « », но римляне передумали из-за того, что за игрока потребовали 30 млн евро.

« » уже приобретал половину прав на в 2013 году и продал ее «Сассуоло» в 2015-м. За туринцев итальянец не сыграл ни разу.

Подробно со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.