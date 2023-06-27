Златан о Тонали в «Ньюкасле»: «Я дал Сандро понять, какой настрой нужен для победы, и он победил. Он отлично справится в АПЛ»

Златан Ибрагимович уверен, что Сандро Тонали проявит себя в АПЛ.

Ранее сообщалось, что перейдет из «Милана» в « ». Сумма трансфера составила 70 млн евро без учета бонусов.

«У него все получится [в ]. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него.

Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы, и он победил. Он очень вырос в « », на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. Но в Англии он отлично справится», – сказал экс-форвард «Милана».