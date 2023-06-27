Златан о Тонали в «Ньюкасле»: «Я дал Сандро понять, какой настрой нужен для победы, и он победил. Он отлично справится в АПЛ»
Златан Ибрагимович уверен, что Сандро Тонали проявит себя в АПЛ.
Ранее сообщалось, что Тонали перейдет из «Милана» в «Ньюкасл». Сумма трансфера составила 70 млн евро без учета бонусов.
«У него все получится [в АПЛ]. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него.
Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы, и он победил. Он очень вырос в «Милане», на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. Но в Англии он отлично справится», – сказал экс-форвард «Милана».
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