Златан о Тонали в «Ньюкасле»: «Я дал Сандро понять, какой настрой нужен для победы, и он победил. Он отлично справится в АПЛ»

Теги Милан Златан Ибрагимович Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Сандро Тонали Футбол

Златан Ибрагимович уверен, что Сандро Тонали проявит себя в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тонали перейдет из «Милана» в «Ньюкасл». Сумма трансфера составила 70 млн евро без учета бонусов.

«У него все получится [в АПЛ]. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него.

Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы, и он победил. Он очень вырос в «Милане», на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. Но в Англии он отлично справится», – сказал экс-форвард «Милана».

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1 комментарий

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D-oh!
Златан для Тонали как батя, а Тонали для руководства Милана - тушка, за которую можно выручить кучу бабла.
+3
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