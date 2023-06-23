Тонали хотел играть за «Милан» до конца карьеры и расплакался, узнав о стремлении клуба продать его «Ньюкаслу». Главный скаут угрожал хавбеку отказом повышать зарплату до 2027-го

Сандро Тонали не собирался покидать «Милан», пока не уволили Паоло Мальдини.

Как передает MilanLive со ссылкой на La Repubblica, полузащитник хотел выступать за «россонери» до конца карьеры, и бывший технический директор клуба именно это и планировал.

После ухода и получения предложения от « » в « » игроку сказали, что однозначно собираются продать его и выручить 80 млн евро. Это довело Тонали до слез.

Также отмечается, что футболисту звонил главный скаут Жоффре Монкада и настойчиво советовал покинуть «Милан», угрожая тем, что в ином случае условия контракта с не будут пересматриваться до конца срока его действия – то есть до 2027 года.

Сообщалось, что в «Ньюкасле» Тонали будет получать 7+2 млн евро в год.