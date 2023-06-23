Тонали хотел играть за «Милан» до конца карьеры и расплакался, узнав о стремлении клуба продать его «Ньюкаслу». Главный скаут угрожал хавбеку отказом повышать зарплату до 2027-го
Сандро Тонали не собирался покидать «Милан», пока не уволили Паоло Мальдини.
Как передает MilanLive со ссылкой на La Repubblica, полузащитник хотел выступать за «россонери» до конца карьеры, и бывший технический директор клуба именно это и планировал.
После ухода Мальдини и получения предложения от «Ньюкасла» в «Милане» игроку сказали, что однозначно собираются продать его и выручить 80 млн евро. Это довело Тонали до слез.
Также отмечается, что футболисту звонил главный скаут Жоффре Монкада и настойчиво советовал покинуть «Милан», угрожая тем, что в ином случае условия контракта с Сандро не будут пересматриваться до конца срока его действия – то есть до 2027 года.
Сообщалось, что в «Ньюкасле» Тонали будет получать 7+2 млн евро в год.
22 комментария