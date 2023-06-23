Тонали хотел играть за «Милан» до конца карьеры и расплакался, узнав о стремлении клуба продать его «Ньюкаслу». Главный скаут угрожал хавбеку отказом повышать зарплату до 2027-го

Теги Милан Паоло Мальдини Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Сандро Тонали Футбол

Сандро Тонали не собирался покидать «Милан», пока не уволили Паоло Мальдини.

Как передает MilanLive со ссылкой на La Repubblica, полузащитник хотел выступать за «россонери» до конца карьеры, и бывший технический директор клуба именно это и планировал.

После ухода Мальдини и получения предложения от «Ньюкасла» в «Милане» игроку сказали, что однозначно собираются продать его и выручить 80 млн евро. Это довело Тонали до слез.

Также отмечается, что футболисту звонил главный скаут Жоффре Монкада и настойчиво советовал покинуть «Милан», угрожая тем, что в ином случае условия контракта с Сандро не будут пересматриваться до конца срока его действия – то есть до 2027 года.

Сообщалось, что в «Ньюкасле» Тонали будет получать 7+2 млн евро в год.

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22 комментария

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ulanov.vladislav95@list.ru
три два расы
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Dzhansug Bukiya
Бизнес по-американски, деньги во главе угла, они бы и Мальдини на пике продали, если бы за того сотку давали
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Seoul Candy
Обидно даже немного
+11
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Александр Зубков
Работорговля. Милан развалится.Кого они за эти деньги возьмут( если возьмут) Ещё пару Салемакерсов и прости Господи Мессиасов?
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ten Hag
Позор руководству Милана
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Kanonir152
Системообразующий игрок. Удачно пойти руководству Милана по новому кругу ада.
+3
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DolJun
Ответ rigobersong
И не поиграет:)
почему? чави наплакал чтобы его бесплатно отпустили в барсу??
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10ztv
тонали за этот месяц 2 раза уже плакал
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T622222
Комментарий удален пользователем
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Cearvm
Милан сейчас не в том положении, чтобы строить топ-клуб и наконец-то перестал терять игроков бесплатно. Тонали сам подписал контракт, его действительно никто не обязан был улучшать, тем более в отсутствии денег. Думаю, игра в АПЛ слегка утешит его)
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Strateg 7
Напомнило историю с продажей Кака в Мадрид...
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ovikovy817
Удивляет (в лучшую сторону). Сейчас редко встретишь игроков а ля Тотти, Акинфеев, Скоулз, ... а когда такой игрой есть, сам клуб решил его продать.
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Локуся
Выскажу непопулярное мнение, но будет полезно сменить сериал на апл, встряхнуться, не сказать что он был лидером в Милане, обычный средний игрок, и дальше вряд ли бы прогрессировал, а так есть шанс. Ну или наоборот, не потянет апл, и обратно в аренду в Италию.
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DolJun
Ответ rigobersong
Какого тренера?:)
не важно по сути. ведь в челси он под руководством тренеров и не поиграл
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