«Милан» и Чуквуэзе договорились о контракте на 3 млн евро в год. «Вильярреал» хочет 25 млн и бонусы
Вингер «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуэзе согласился на переход в «Милан».
24-летний игрок принял предложение «россонери» на 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает La Gazzetta dello Sport. Такая сделка сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков итальянского клуба.
Сегодня «Милан» начнет переговоры с «Вильярреалом» о трансфере нигерийца. Испанцы хотят минимум 25 млн евро и бонусы, «россонери» не хотят платить больше 20 млн, но также готовы включить бонусы.
В сезоне-2022/23 Чуквуэзе провел 37 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику можно найти здесь.
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