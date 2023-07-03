«Милан» и Чуквуэзе договорились о контракте на 3 млн евро в год. «Вильярреал» хочет 25 млн и бонусы

Вингер «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуэзе согласился на переход в «Милан».

24-летний игрок принял предложение «россонери» на 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает La Gazzetta dello Sport. Такая сделка сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков итальянского клуба.

Сегодня « » начнет переговоры с « » о трансфере нигерийца. Испанцы хотят минимум 25 млн евро и бонусы, «россонери» не хотят платить больше 20 млн, но также готовы включить бонусы.

В сезоне-2022/23 провел 37 матчей в рамках , отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику можно найти здесь.