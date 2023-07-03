«Милан» и Чуквуэзе договорились о контракте на 3 млн евро в год. «Вильярреал» хочет 25 млн и бонусы

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

Вингер «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуэзе согласился на переход в «Милан».

24-летний игрок принял предложение «россонери» на 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает La Gazzetta dello Sport. Такая сделка сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков итальянского клуба.

Сегодня «Милан» начнет переговоры с «Вильярреалом» о трансфере нигерийца. Испанцы хотят минимум 25 млн евро и бонусы, «россонери» не хотят платить больше 20 млн, но также готовы включить бонусы.

В сезоне-2022/23 Чуквуэзе провел 37 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику можно найти здесь

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28 комментариев

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Los Galácticos
Неожиданная новость на фоне слухов о его переходе в Реал, Чуквуэзе отличный футболист а за такую цену так вообще надо с руками отрывать, вариант гораздо привлекательней чем с Пулишичем.
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Born is the King
Ответ 2vdhrvmmzf
Тем временем Вильярреал всех лидеров отдал. Спасибо гениальным правилам лалиги и стратегу Тебасу
Самое фиговое,что продали всех лидеров по цене одного Макваера
+6
-1
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sebastian1410
Ответ 2vdhrvmmzf
Тем временем Вильярреал всех лидеров отдал. Спасибо гениальным правилам лалиги и стратегу Тебасу
У Чуквуэзе год по контракту остался, продлевать он не намерен. Пау Торрес оставался на юбилей клуба 100 лет после которого обещали отпустить. Джексона ещё зимой отправили в Бормут за 20 млн, но он провалил медосмотр. Причем тут Тебас?
+4
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+4
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corazón blanco
Если Милан провернет такой трансфер за сумму указанную в новости, то это будет просто топ для них. Но а желтую субмарину очень жаль, слишком продешевили, продав лидеров за смешные по нынешним меркам суммы. Ну и Самюэл куда поинтереснее, чем тот же Пулишич.
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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у милана бабло есть
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vaniaEee
Ответ Los Galácticos
Неожиданная новость на фоне слухов о его переходе в Реал, Чуквуэзе отличный футболист а за такую цену так вообще надо с руками отрывать, вариант гораздо привлекательней чем с Пулишичем.
Один раз такие слухи были
Когда повозил непрофильного Камавингу на барнабеу
Абсолютно не нужен Реалу
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Рашпель793
А с Тонали то почему новости заглохли? Руководство Милана одумалось и отменило трансфер?
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kaka10
Удивлюсь конечно, если подпишут его
Особенно на фоне 14 млн за Пулишича
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songbilong
так Реал не мог его подписать за 25 млн? Вау
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songbilong
Ответ vaniaEee
Один раз такие слухи были Когда повозил непрофильного Камавингу на барнабеу Абсолютно не нужен Реалу
повозил Начо, не Каму
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Махмуд Адылов
Ответ sebastian1410
У Чуквуэзе год по контракту остался, продлевать он не намерен. Пау Торрес оставался на юбилей клуба 100 лет после которого обещали отпустить. Джексона ещё зимой отправили в Бормут за 20 млн, но он провалил медосмотр. Причем тут Тебас?
Тебас ввел очень жесткие правила, запрещающие регистрировать футболистов если у тебя есть долги. Поэтому вильяреал, севилья, Атлетико испытывают сложности, та же барса готова за бесценок продавать своих игроков, лишь бы втиснуться в потолок зарплат, все неплохо только у Реала, а остальные клубы страдают и теряют в конкурентоспособности из за этого ЛаЛига теряет зрителей фанатов и т д
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songbilong
Ответ sebastian1410
У Чуквуэзе год по контракту остался, продлевать он не намерен. Пау Торрес оставался на юбилей клуба 100 лет после которого обещали отпустить. Джексона ещё зимой отправили в Бормут за 20 млн, но он провалил медосмотр. Причем тут Тебас?
Пау Торрес куда перешёл?
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AJ44
Ответ songbilong
Пау Торрес куда перешёл?
Астон Вилла
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YanGogh
Ответ Рашпель793
А с Тонали то почему новости заглохли? Руководство Милана одумалось и отменило трансфер?
к сожалению, нет
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Chexonte
Ответ Рашпель793
А с Тонали то почему новости заглохли? Руководство Милана одумалось и отменило трансфер?
Уже всё подтвердили официально
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