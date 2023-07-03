«МЮ» может предложить 50 млн евро и бонусы за Онана на этой неделе. Тен Хаг заверил вратаря, что для трансфера сделают все

Тренер «Ман Юнайтед» заверил вратаря «Интера» Андре Онана в успехе переговоров.

По информации La Gazzetta dello Sport, манкунианцы сохраняют оптимизм в вопросе трансфера камерунца. Эрик тен Хаг лично сообщил вратарю, с которым работал в «Аяксе», что «МЮ» сделает все для его подписания.

Первое официальное предложение может быть сделано уже на этой неделе. « » запросил 60 млн евро, «Юнайтед» могут предложить 50 млн и бонусы.

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