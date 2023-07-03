«МЮ» может предложить 50 млн евро и бонусы за Онана на этой неделе. Тен Хаг заверил вратаря, что для трансфера сделают все
Тренер «Ман Юнайтед» заверил вратаря «Интера» Андре Онана в успехе переговоров.
По информации La Gazzetta dello Sport, манкунианцы сохраняют оптимизм в вопросе трансфера камерунца. Эрик тен Хаг лично сообщил вратарю, с которым работал в «Аяксе», что «МЮ» сделает все для его подписания.
Первое официальное предложение может быть сделано уже на этой неделе. «Интер» запросил 60 млн евро, «Юнайтед» могут предложить 50 млн и бонусы.
Главное о трансферах «МЮ»: Маунт, вратарь вместо Де Хеа и поиски форварда
Спрашивать чем Онана лучше де Хеи так же глупо, как спрашивать чем Рамздейл лучше Лено.
Де Хеа - это потеря с вероятностью 50% при прессинге вратаря. Он не ошибется, но вынесет совсем не туда.
Плюс % отраженных ударов у ДДХ все еще хороший (но уже не лучший), но зато самый высокий показатель привозов, что перекрывает предыдущую статистику.
Но.
Неужели ТХ этого сразу не понял и не пригласил Онану бесплатно?
Неужели год назад ДХ встал в позу и руководство очкануло кипера брать?
Всё это оч странно.