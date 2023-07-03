«МЮ» может предложить 50 млн евро и бонусы за Онана на этой неделе. Тен Хаг заверил вратаря, что для трансфера сделают все

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Тренер «Ман Юнайтед» заверил вратаря «Интера» Андре Онана в успехе переговоров.

По информации La Gazzetta dello Sport, манкунианцы сохраняют оптимизм в вопросе трансфера камерунца. Эрик тен Хаг лично сообщил вратарю, с которым работал в «Аяксе», что «МЮ» сделает все для его подписания.

Первое официальное предложение может быть сделано уже на этой неделе. «Интер» запросил 60 млн евро, «Юнайтед» могут предложить 50 млн и бонусы.

Главное о трансферах «МЮ»: Маунт, вратарь вместо Де Хеа и поиски форварда

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миша Шведов
честно говоря уже надоели
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Чем он лучше Де Хеа? Тем что в Аяксе гонял?
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Шикарный бизнес от Интера.Год назад получили бесплатно,а теперь за 50+ млн уходит
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Нурбол Жумаскалиев
кто-нибудь объяснит, что, онана настолько лучше ды хеи? понятно что он ЗП просил непомерную, ну а подписать онану за бабки + подъемные + зп СИЛЬНО дешевле?
Не понятно зачем комментить футбол, если сам футбол вообще не смотришь. Онана лучше де Хеи всем. Он моложе, у него лучше реакция на ленточке, он реже ошибается, он намного лучше играет ногами, у него намного лучше первый пас, он сильнее физически что помогает играть на выходах.
Спрашивать чем Онана лучше де Хеи так же глупо, как спрашивать чем Рамздейл лучше Лено.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Нурбол Жумаскалиев
кто-нибудь объяснит, что, онана настолько лучше ды хеи? понятно что он ЗП просил непомерную, ну а подписать онану за бабки + подъемные + зп СИЛЬНО дешевле?
игра ногами небо и земля
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Александрович
"Мы сделаем всё, даже уберём ДеХеа"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ Азрет-Али Айбазов
Чем он лучше Де Хеа? Тем что в Аяксе гонял?
лучше играет ногами, лучше играет на выходах, лучше управляет обороной. достаточно?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Тухель
Дида например офигеть какой светлый был.
И сколько он стабильно отыграл на высоком уровне? Два года? Я ж не говорю что отличных вратарей нет. Но посмотрите на Менди из Челси. Полтора года человек провёл на топ-уровне и рухнул в СА.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Ответ Нурбол Жумаскалиев
кто-нибудь объяснит, что, онана настолько лучше ды хеи? понятно что он ЗП просил непомерную, ну а подписать онану за бабки + подъемные + зп СИЛЬНО дешевле?
Ну на 6 лет моложе и ещё может вырасти в скилах
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Ответ AleksandrAndr
непомерная зп была как раз у давида
он и про Давида написал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Не могу пока понять,руководство МЮ непрофпригодные или невезучие.Чего-то им всегда не хватает,чтобы оформить идеальный трансфер.Казалось бы,в прошлом году было известно что придёт Тен Хааг - можешь получить Онану бесплатно,но нет,приходится платить.Также и с главным тащером команды - Бруно могли подписать на 1-1,5 сезона раньше.А Холанда вообще упустили
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiGra
Ответ Нурбол Жумаскалиев
кто-нибудь объяснит, что, онана настолько лучше ды хеи? понятно что он ЗП просил непомерную, ну а подписать онану за бабки + подъемные + зп СИЛЬНО дешевле?
Мне трансфер Онаны вообще не кажется положительным, но он умеет играть ногами, а это очень важно для многих современных тренеров и схем, в том числе для футбола ЭТХ.
Де Хеа - это потеря с вероятностью 50% при прессинге вратаря. Он не ошибется, но вынесет совсем не туда.
Плюс % отраженных ударов у ДДХ все еще хороший (но уже не лучший), но зато самый высокий показатель привозов, что перекрывает предыдущую статистику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Okaka
потому что непонятно с продажей клуба
с продажей ненужных игроков для коуча это не должно быть связано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Ответ Great ManUtd
Господи, сколько уже можно сиськи мять с этим Она? Какое же непрофессиональное руководство в МЮ, что за месяц не смогли купить ни одного игрока?! Так и продать ненужных тоже не смогли! После САФа и Гилла в МЮ работают одни дилетанты и бездари.
потому что непонятно с продажей клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anatoly_B
Ответ Great ManUtd
Господи, сколько уже можно сиськи мять с этим Она? Какое же непрофессиональное руководство в МЮ, что за месяц не смогли купить ни одного игрока?! Так и продать ненужных тоже не смогли! После САФа и Гилла в МЮ работают одни дилетанты и бездари.
Сейчас особенно всё тяжко идет из-за продажи клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Great ManUtd
Господи, сколько уже можно сиськи мять с этим Она? Какое же непрофессиональное руководство в МЮ, что за месяц не смогли купить ни одного игрока?! Так и продать ненужных тоже не смогли! После САФа и Гилла в МЮ работают одни дилетанты и бездари.
Вообще-то для клоунов в руководстве закрыть одну сделку в июне это уже прогресс. Если закроют и вратаря с нападом до начала предсезонки, то можно не звать больше клоунами.)) Проявят компетентность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Ответ Marcus-light
Не сочтите меня расистом, но был хоть один темнокожий вратарь, стабильно отыгравший хотя бы 5 лет? Зачем он МЮ?
Меньян?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Marcus-light
Видимо МЮ не хотел брать вратаря на допинге. Репутационные риски, да и непонятно было наберёт ли форму
всмысле?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Dm Kznts
однозначно. Но. Неужели ТХ этого сразу не понял и не пригласил Онану бесплатно? Неужели год назад ДХ встал в позу и руководство очкануло кипера брать? Всё это оч странно.
Видимо МЮ не хотел брать вратаря на допинге. Репутационные риски, да и непонятно было наберёт ли форму
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ TiGra
Мне трансфер Онаны вообще не кажется положительным, но он умеет играть ногами, а это очень важно для многих современных тренеров и схем, в том числе для футбола ЭТХ. Де Хеа - это потеря с вероятностью 50% при прессинге вратаря. Он не ошибется, но вынесет совсем не туда. Плюс % отраженных ударов у ДДХ все еще хороший (но уже не лучший), но зато самый высокий показатель привозов, что перекрывает предыдущую статистику.
однозначно.
Но.
Неужели ТХ этого сразу не понял и не пригласил Онану бесплатно?
Неужели год назад ДХ встал в позу и руководство очкануло кипера брать?
Всё это оч странно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Тухель
Дида например офигеть какой светлый был.
Как раз таки Дида был игроком настроения. Нестабильный, мог на ровном месте привезти и пропустить простой гол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
All These Things I Hate
Ответ Нурбол Жумаскалиев
кто-нибудь объяснит, что, онана настолько лучше ды хеи? понятно что он ЗП просил непомерную, ну а подписать онану за бабки + подъемные + зп СИЛЬНО дешевле?
игра ногами, Давид не подходит для игры Тен Хаага
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Господи, сколько уже можно сиськи мять с этим Она? Какое же непрофессиональное руководство в МЮ, что за месяц не смогли купить ни одного игрока?! Так и продать ненужных тоже не смогли! После САФа и Гилла в МЮ работают одни дилетанты и бездари.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Азрет-Али Айбазов
Чем он лучше Де Хеа? Тем что в Аяксе гонял?
Тем, что не дырка. Тем, что с двумя разными клубами как минимум доходил до полуфинала ЛЧ. Тем, что является современным кипером.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЦСКА1960
Онана посредственный вратарь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий