«МЮ» интересуется 25-летним вратарем Нидерландов и «Фейеноорда» Бейло

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия возможные трансферы Юстин Бейло Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Фейеноорда» Юстином Бейло.

«МЮ» связался с нидерландским клубом по поводу возможного трансфера, сообщает The Athletic. Источники в Нидерландах говорят, что «Фейеноорд» очень не хочет расставаться с 25-летним вратарем сборной.

Отмечается, что вратарская позиция остается проблемной для «МЮ». Не исключено, что клуб договорится о новом контракте с Давидом Де Хеа. Также «Юнайтед» интересуется Андре Онана из «Интера».

В прошлом сезоне Бейло провел 34 матча за свой клуб во всех турнирах, а «Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов.

14 комментариев

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wjvxpb5q6f
А может не надо всю Эредивизи в МЮ перетягивать?

Как показал ван Галь, высокая концентрация голландцев в Манчестере, до хорошего не доводит)
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Максим Черкашин
Мда с такими интересами, Манчестер дай бог будет в топ четыре. О чемпионстве можно не мечтать.
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Чёрный тюльпан
Представляю, что будет с трансферами МЮ, если Катар придёт. Лысый же попросит Джассима сразу всю Эредивизе купить ему и ещё подопечных из Аякса его времён, которые перешли в другой чемпионат.
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Антимосковский
гарето бейло?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Слабый вратарь
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mancity111
Опять блат
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svft
Лунева еще возьмите
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CoTTo
Хотели Онано подпишут хз кого)
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Amalfitano
Хороший вратарь. Как и те 6-7 других вратарей которые вызывались в сборную наравне с ним за последние 2-3 года.
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Anar Ali
Я понимаю тренер голландец и хочет увидеть своих, но на кой черт этот вратарь если можно вернуть Хендерсона или купить того же Онану который более сильный и опытный нежели этот голландец.
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НРИ
Похоже Мю ждёт участь челси этого сезона
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ wjvxpb5q6f
А может не надо всю Эредивизи в МЮ перетягивать? Как показал ван Галь, высокая концентрация голландцев в Манчестере, до хорошего не доводит)
Да и в Барселоне тоже от них в своё время толку особо не было
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Amalfitano
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Да и в Барселоне тоже от них в своё время толку особо не было
Ага. Ван Гал их тогда завёз и никто не понимал что с ними делать. Зенден Райцигер, Овермарс, Коку, Клюйверт, Хесп, Ван Бронхорст. Если некоторые играли хорошо, то Райцигер с Хеспом изначально были не уровень.
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wjvxpb5q6f
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Да и в Барселоне тоже от них в своё время толку особо не было
Да толком нигде они в большой концентрации не прижились.

Мадрид в середине нулевых, помнится, тоже заигрывал с голландской плеядой. Ван Нистелрой, Роббен, Снейдер, Ван дер Ваарт, Дренте, Хюнтелар. В скорости всех их и растыкал по разным топ и около топ клубам.
В принципе, не сказать, что кто-то из них был совсем уж плох, или откровенно провалился. Ван Нистелрой и вовсе выдал пару отличных сезонов. Но и чем-то выдающимся они для Реала не стали, просто временная затычка между 2-мя действительно могучими поколениями Галактикос.

Впрочем, в других клубах эти же игроки сделали очень достойные карьеры, но уже порознь.
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