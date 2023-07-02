«МЮ» интересуется 25-летним вратарем Нидерландов и «Фейеноорда» Бейло
«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Фейеноорда» Юстином Бейло.
«МЮ» связался с нидерландским клубом по поводу возможного трансфера, сообщает The Athletic. Источники в Нидерландах говорят, что «Фейеноорд» очень не хочет расставаться с 25-летним вратарем сборной.
Отмечается, что вратарская позиция остается проблемной для «МЮ». Не исключено, что клуб договорится о новом контракте с Давидом Де Хеа. Также «Юнайтед» интересуется Андре Онана из «Интера».
В прошлом сезоне Бейло провел 34 матча за свой клуб во всех турнирах, а «Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов.
Как показал ван Галь, высокая концентрация голландцев в Манчестере, до хорошего не доводит)
Мадрид в середине нулевых, помнится, тоже заигрывал с голландской плеядой. Ван Нистелрой, Роббен, Снейдер, Ван дер Ваарт, Дренте, Хюнтелар. В скорости всех их и растыкал по разным топ и около топ клубам.
В принципе, не сказать, что кто-то из них был совсем уж плох, или откровенно провалился. Ван Нистелрой и вовсе выдал пару отличных сезонов. Но и чем-то выдающимся они для Реала не стали, просто временная затычка между 2-мя действительно могучими поколениями Галактикос.
Впрочем, в других клубах эти же игроки сделали очень достойные карьеры, но уже порознь.