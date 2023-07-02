«МЮ» интересуется 25-летним вратарем Нидерландов и «Фейеноорда» Бейло

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Фейеноорда» Юстином Бейло.

«МЮ» связался с нидерландским клубом по поводу возможного трансфера, сообщает The Athletic. Источники в Нидерландах говорят, что «Фейеноорд» очень не хочет расставаться с 25-летним вратарем сборной.

Отмечается, что вратарская позиция остается проблемной для «МЮ». Не исключено, что клуб договорится о новом контракте с Давидом Де Хеа. Также «Юнайтед» интересуется Андре Онана из «Интера».

В прошлом сезоне Бейло провел 34 матча за свой клуб во всех турнирах, а «Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов.