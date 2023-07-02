«МЮ» продал Лэрда «Бирмингему» за 750 тысяч фунтов и процент от последующего трансфера
Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Итан Лэрд перешел в «Бирмингем».
22-летний англичанин подписал контракт с клубом Чемпионшипа на 3 года.
По данным The Athletic, манкунианцы получат за Лэрда 750 тысяч фунтов и процент от последующего трансфера.
В минувшем сезоне футболист играл в аренде за «КПР», забив 1 гол и сделав 2 ассиста в 33 матчах во всех турнирах.
Ранее Лэрд также выступал на правах аренды за «МК Донс», «Суонси» и «Борнмут».
Фото: bcfc.com
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