«МЮ» продал Лэрда «Бирмингему» за 750 тысяч фунтов и процент от последующего трансфера

Правый защитник « » перешел в « ».

22-летний англичанин подписал контракт с клубом Чемпионшипа на 3 года.

По данным The Athletic, манкунианцы получат за Лэрда 750 тысяч фунтов и процент от последующего трансфера.

В минувшем сезоне футболист играл в аренде за «КПР», забив 1 гол и сделав 2 ассиста в 33 матчах во всех турнирах.

Ранее Лэрд также выступал на правах аренды за «МК Донс», «Суонси» и «Борнмут».

Фото: bcfc.com