«МЮ» продал Лэрда «Бирмингему» за 750 тысяч фунтов и процент от последующего трансфера

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Бирмингем чемпионшип Итан Лэрд Футбол

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Итан Лэрд перешел в «Бирмингем».

22-летний англичанин подписал контракт с клубом Чемпионшипа на 3 года.

По данным The Athletic, манкунианцы получат за Лэрда 750 тысяч фунтов и процент от последующего трансфера.

В минувшем сезоне футболист играл в аренде за «КПР», забив 1 гол и сделав 2 ассиста в 33 матчах во всех турнирах.

Ранее Лэрд также выступал на правах аренды за «МК Донс», «Суонси» и «Борнмут».

Фото: bcfc.com

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