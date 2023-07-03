«Лион» предложил 25 млн евро за Пулишича и процент от перепродажи. «Челси» это устраивает

Теги Лион Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кристиан Пулишич Футбол

«Лион» вмешался в борьбу за полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича.

«Синие» получили официальное письменное предложение о трансфере 24-летнего игрока от «Лиона», сообщает The Athletic.

Французы предложили 25 млн евро и процент от возможной перепродажи американца.

Такое предложение устраивает «Челси», который не хочет отпускать Кристиана за меньшую сумму. Кроме того, у лондонцев очень хорошие отношения с «Лионом».

Ранее «Милан» предложил 14 млн евро за вингера.

Пулишич перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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angliiskiilion
то чувство, когда Лион богаче миланского б#мжа
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-3
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artemio303
Предложение отличное, надо продавать
+14
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Александр Рабонов
Ответ Born is the King
Лучше бы оставили, чем продавать за меньше 40. Пулишич популярен в США и может заиграть у нового тренера
как он заиграет у того кто в нем не нуждается ?))
+10
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+9
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art.shu05@gmail.com
Ответ hiper26
Утка. Не будет Оляс такие деньги тратить.
Оляс ушел из Лиона
+5
0
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Kubinec_
Лион не стал милостыню просить как милан
+5
-2
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ta-tosha
У Челси слева есть Стерлинг и Мудрик, оба в списке Почеттино 12ти неприкосновенных. Там же может играть и Нкунку.
Понятно, что Пулишич играть не будет, продажа - вин вин кейс
+3
0
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Даник
Ответ hiper26
Утка. Не будет Оляс такие деньги тратить.
Оляс больше не президент Лиона
+2
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Radik_2.0
Ответ angliiskiilion
то чувство, когда Лион богаче миланского б#мжа
вы не понимаете, у них манибол
+2
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ta-tosha
Ответ Любезный Коссутий
на каком маркетинге? если ты про США, то у россонери был Дест, но что-то особо не впечатлил. ни в игре, ни в маркетинге.
Пулисик - главное лицо футбола США, с кучей контактов и армией фоловеров. Леброн в футболе. Дест там даже в микроскоп не виден
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Anar Ali
За такие деньги лучше продать пока чего-то стоит,если учесть разницу и качества игры АПЛ И Лига 1 то Лион для него оптимальный вариант что бы открыть новую главу в карьере
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ta-tosha
Ответ Любезный Коссутий
это, наверное, даже и хорошо, что Лион перебивает предложение Милана. платить больше 15 за этого лавочника и травмата вообще не имеет никакого смысла. слишком рискованно.
он только на маркетинге отобьёт Милану или Лиону эти 25М за сезон. Другое дело, что у Милана денег нет совсем и куча кредитов и долгов - а у Лиона деньги есть, они летом продадут на 100 плюс
+1
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Любезный Коссутий
Ответ ta-tosha
он только на маркетинге отобьёт Милану или Лиону эти 25М за сезон. Другое дело, что у Милана денег нет совсем и куча кредитов и долгов - а у Лиона деньги есть, они летом продадут на 100 плюс
на каком маркетинге? если ты про США, то у россонери был Дест, но что-то особо не впечатлил. ни в игре, ни в маркетинге.
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