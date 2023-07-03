«Лион» предложил 25 млн евро за Пулишича и процент от перепродажи. «Челси» это устраивает

«Лион» вмешался в борьбу за полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича.

«Синие» получили официальное письменное предложение о трансфере 24-летнего игрока от « », сообщает The Athletic.

Французы предложили 25 млн евро и процент от возможной перепродажи американца.

Такое предложение устраивает «Челси», который не хочет отпускать за меньшую сумму. Кроме того, у лондонцев очень хорошие отношения с «Лионом».

Ранее «Милан» предложил 14 млн евро за вингера.

Пулишич перешел в «Челси» в 2019 году за 64 млн евро. В АПЛ-2022/23 он забил 1 гол за 24 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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