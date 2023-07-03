«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена за 40 млн фунтов, Хау – против

может покинуть «Ньюкасл» этим летом.

«Сороки» готовы продать 26-летнего вингера за 40 млн фунтов.

При этом главный тренер « » хотел бы сохранить француза в команде.

Контракт Сен-Максимена с «сороками» рассчитан до 2026 года.

В 31 матче минувшего сезона во всех турнирах на счету игрока один гол и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Также «Ньюкасл» готов выслушать предложения по Райану Фрэйзеру, Карлу Дарлоу, Джеффу Хендрику, Айзеку Хэйдену и Хави Манкильо.