«Ньюкасл» готов продать Сен-Максимена за 40 млн фунтов, Хау – против

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Карл Дарлоу Джефф Хендрик Эдди Хау Хави Манкильо Аллан Сен-Максимен Райан Фрэйзер Айзек Хэйден Футбол

Аллан Сен-Максимен может покинуть «Ньюкасл» этим летом.

«Сороки» готовы продать 26-летнего вингера за 40 млн фунтов.

При этом главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хотел бы сохранить француза в команде.

Контракт Сен-Максимена с «сороками» рассчитан до 2026 года.

В 31 матче минувшего сезона во всех турнирах на счету игрока один гол и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Также «Ньюкасл» готов выслушать предложения по Райану Фрэйзеру, Карлу Дарлоу, Джеффу Хендрику, Айзеку Хэйдену и Хави Манкильо.

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2 комментария

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Егор Павлов
Максимену еще завершение атак, был бы одним из лучших, а так действительно второй Траоре, всадник без головы.
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DolJun
французский адама траоре, но смысл его продавать? игрок неплохой, даже в долгосрок с прицелом на вливания ньюкасла на лавке лишним точно не будет
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