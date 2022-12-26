Хау назвал Сен-Максимена лучшим дриблером АПЛ: «Ни один защитник не хотел бы противостоять ему»

заявил, что не хотел бы ухода вингера из «Ньюкасла».

«Каждый раз, когда Макси выбывает из строя, это катастрофа, потому что он уникален. У него есть качества игрока, которому не хотел бы противостоять ни один защитник. Макси для нас очень важен, и у него еще все впереди.

По мне, он лучший дриблер Премьер-лиги. Он умеет поставить соперника в тупик. В его отсутствие [из-за травмы] команда играла очень хорошо, но во второй половине сезона его качества нам понадобятся однозначно.

Когда он полностью готов – он ведущий игрок, а не джокер, удачно выходящий на замену», – сказал главный тренер « ».