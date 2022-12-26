Хау назвал Сен-Максимена лучшим дриблером АПЛ: «Ни один защитник не хотел бы противостоять ему»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Эдди Хау Аллан Сен-Максимен Футбол

Эдди Хау заявил, что не хотел бы ухода вингера Аллана Сен-Максимена из «Ньюкасла».

«Каждый раз, когда Макси выбывает из строя, это катастрофа, потому что он уникален. У него есть качества игрока, которому не хотел бы противостоять ни один защитник. Макси для нас очень важен, и у него еще все впереди.

По мне, он лучший дриблер Премьер-лиги. Он умеет поставить соперника в тупик. В его отсутствие [из-за травмы] команда играла очень хорошо, но во второй половине сезона его качества нам понадобятся однозначно.

Когда он полностью готов – он ведущий игрок, а не джокер, удачно выходящий на замену», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Damir Zz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mega• Battman
До сих пор не понимаю почему Ливерпуль не взял его вместо мане. Или Челси. Или юнайдет у которого ни санчо ни Рэшворд не могут оьыргать 1на1. Сам парень говорит если партнеры были бы посильнее то его пасы были бы голевыми.
Советую посмотреть последний гол Рэша
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mega• Battman
До сих пор не понимаю почему Ливерпуль не взял его вместо мане. Или Челси. Или юнайдет у которого ни санчо ни Рэшворд не могут оьыргать 1на1. Сам парень говорит если партнеры были бы посильнее то его пасы были бы голевыми.
Про сравнение с Мане очень смешно)) спасибо
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
До сих пор не понимаю почему Ливерпуль не взял его вместо мане. Или Челси. Или юнайдет у которого ни санчо ни Рэшворд не могут оьыргать 1на1. Сам парень говорит если партнеры были бы посильнее то его пасы были бы голевыми.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Украшает АПЛ. Помню как он вертел защитников Сити
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
они с Траоре лучшие бесполезные дриблеры, при всем уважении, разумеется)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ян Константинопольский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Футболист с самыми медленными переступами в мире))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ещё бы голы научился забивать, а не только финтить. 😁
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M_i_t_y_a
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну так главный конкурент - Арбелоа закончил карьеру
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий