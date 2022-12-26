Хау назвал Сен-Максимена лучшим дриблером АПЛ: «Ни один защитник не хотел бы противостоять ему»
Эдди Хау заявил, что не хотел бы ухода вингера Аллана Сен-Максимена из «Ньюкасла».
«Каждый раз, когда Макси выбывает из строя, это катастрофа, потому что он уникален. У него есть качества игрока, которому не хотел бы противостоять ни один защитник. Макси для нас очень важен, и у него еще все впереди.
По мне, он лучший дриблер Премьер-лиги. Он умеет поставить соперника в тупик. В его отсутствие [из-за травмы] команда играла очень хорошо, но во второй половине сезона его качества нам понадобятся однозначно.
Когда он полностью готов – он ведущий игрок, а не джокер, удачно выходящий на замену», – сказал главный тренер «Ньюкасла».
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