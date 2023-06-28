«Лейпциг» за 25 млн евро может купить защитника Хорватии Шутало на замену Гвардиолу

Теги бундеслига Германия Сборная Хорватии по футболу высшая лига Хорватия Динамо Загреб возможные трансферы РБ Лейпциг Йосип Шутало Йошко Гвардиол Футбол

«Лейпциг» нашел замену Йошко Гвардиолу.

Немецкий клуб близок к трансферу защитника загребского «Динамо» Йосипа Шутало, сообщает N1. Переговоры между сторонами идут хорошо.

«Лейпциг» рассматривает игрока сборной Хорватии в качестве замены его соотечественнику Йошко Гвардиолу. Последний, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити». 

Трансфер Шутало может обойтись «красным быкам» в сумму около 25 миллионов евро. 

В прошедшем сезоне чемпионата Хорватии Шутало провел 27 матчей и забил 2 гола. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

«Ман Сити» предложил 90 млн евро и бонусы за Гвардиола. Он опередит Магуайра и станет самым дорогим защитником мира, если «Лейпциг» согласится

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Источник: Азот1?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Шутало берут на замену Гвардиола. У обывателей сложится впечатление, что Шутало моложе. Только это не так. Он на 2 года старше. Вот так замена.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий