«Лейпциг» за 25 млн евро может купить защитника Хорватии Шутало на замену Гвардиолу

«Лейпциг» нашел замену Йошко Гвардиолу.

Немецкий клуб близок к трансферу защитника загребского « » , сообщает N1. Переговоры между сторонами идут хорошо.

«Лейпциг» рассматривает игрока сборной Хорватии в качестве замены его соотечественнику . Последний, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».

Трансфер Шутало может обойтись «красным быкам» в сумму около 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Хорватии Шутало провел 27 матчей и забил 2 гола. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

«Ман Сити» предложил 90 млн евро и бонусы за Гвардиола. Он опередит Магуайра и станет самым дорогим защитником мира, если «Лейпциг» согласится