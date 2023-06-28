«Лейпциг» за 25 млн евро может купить защитника Хорватии Шутало на замену Гвардиолу
«Лейпциг» нашел замену Йошко Гвардиолу.
Немецкий клуб близок к трансферу защитника загребского «Динамо» Йосипа Шутало, сообщает N1. Переговоры между сторонами идут хорошо.
«Лейпциг» рассматривает игрока сборной Хорватии в качестве замены его соотечественнику Йошко Гвардиолу. Последний, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».
Трансфер Шутало может обойтись «красным быкам» в сумму около 25 миллионов евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Хорватии Шутало провел 27 матчей и забил 2 гола. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
«Ман Сити» предложил 90 млн евро и бонусы за Гвардиола. Он опередит Магуайра и станет самым дорогим защитником мира, если «Лейпциг» согласится
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