«Ман Сити» и Гвардиол устно договорились о переходе. «РБ Лейпциг» хочет 100 млн евро и бонусы
«Манчестер Сити» работает над трансфером защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.
Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, Гвардиол – следующая цель «Манчестер Сити» после трансфера Матео Ковачича из «Челси». «РБ Лейпциг» хочет получить 100 млн евро и бонусы за игрока.
«Ман Сити» уже достиг устной договоренности с хорватом, который вскоре перенесет операцию на паху. Из-за нее он пропустит несколько недель.
Сообщалось, что английский клуб предложит за Гвардиола 80-85 млн евро.
В минувшем сезоне Йошко провел 41 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего центрального защитника можно изучить здесь.
Видит Гвардиола в Гвардиоле Гвардиолу
Сунул Гвардиола Гвардиолу в Гвардиолу
Гвардиола Гвардиола Гвардиола Гвардиола
Придумали фамилию, ради будущей покупки)
Гвардиол - лютый топ уже сейчас, уверен, что будет еще прогрессировать, у Пепа станет круче еще.
Хотя, если первый сезон будет в запасе не стоит удивляться, надо еще научиться этой системе. Тем более, какая схема будет не понятно еще. Если Стоунз спустится в оборону, Уокер останется, Аканджи и Аке отлично играют, Рубен Диаш смотрится неприкасаемым, Йошко на первых порах точно места не будет. А вдруг еще Менди наконец-то освободят и глядишь вернется в большой футбол))