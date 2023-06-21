«Ман Сити» и Гвардиол устно договорились о переходе. «РБ Лейпциг» хочет 100 млн евро и бонусы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

«Манчестер Сити» работает над трансфером защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, Гвардиол – следующая цель «Манчестер Сити» после трансфера Матео Ковачича из «Челси». «РБ Лейпциг» хочет получить 100 млн евро и бонусы за игрока.

«Ман Сити» уже достиг устной договоренности с хорватом, который вскоре перенесет операцию на паху. Из-за нее он пропустит несколько недель.

Сообщалось, что английский клуб предложит за Гвардиола 80-85 млн евро.

В минувшем сезоне Йошко провел 41 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего центрального защитника можно изучить здесь.

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62 комментария

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Marat_NJL
Ответ cektor
Лапорт на выход
Гвардиол к Гвардиоле в Сити, Лапорт к Лапорте в Барселону?)
+72
0
+72
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Los Galácticos
Вообще Сити за последние 10 лет наверное ведет самую умную и успешную трансферную политику в Европе, думаю и Гвардиол если перейдет станет очередным зверем под руководством Пепа.
+61
-12
+49
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JuVero
Ответ Budabuda
видел как из этого зверя Месси ван Дейка сделал на чм
а из кого не делал?
+30
-3
+27
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Red_Marlboro_
Ехал Гвардиола через Гвардиолу
Видит Гвардиола в Гвардиоле Гвардиолу
Сунул Гвардиола Гвардиолу в Гвардиолу
Гвардиола Гвардиола Гвардиола Гвардиола
+21
-1
+20
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Второй эксперт
Наконец-то, гештальт будет закрыт)
+20
-1
+19
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Екн Лор
Ответ Marat_NJL
Гвардиол к Гвардиоле в Сити, Лапорт к Лапорте в Барселону?)
Заир-Эмери к Эмери
+18
-1
+17
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Петя Петров
Гвардиола научит Гвардиола играть по-гвардиоловски.
+12
0
+12
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cektor
Лапорт на выход
+13
-1
+12
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Los Galácticos
Ответ Budabuda
видел как из этого зверя Месси ван Дейка сделал на чм
Месси из кого угодно может сделать Боатенга. Гвардиол еще очень молод и я говорю о дальнейшем его росте под руководством Пепа.
+11
-2
+9
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ApXuMaHqPuT
Пепка Гвардиола купил Ёшку Гвардиола
+9
0
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Александр Савостьянов
Ответ nik nik
Покупают ради фамилии?
Нет
Придумали фамилию, ради будущей покупки)
+8
0
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Вадим Слуцкий
- Привет, папа! - сказал Йошко на первой тренировке.
+6
0
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nik nik
Покупают ради фамилии?
+6
-1
+5
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stoudemire
Ответ Budabuda
видел как из этого зверя Месси ван Дейка сделал на чм
Месси много из кого делал клоуна, но теперь Лео доигрывает в Майами а Гвардиол переходит в лучшую команду евросезона. речь идет о встройке качественного игрока в систему защиты. И только цельная система дает результат.
+5
-2
+3
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Владимир Белов
Ответ Los Galácticos
Вообще Сити за последние 10 лет наверное ведет самую умную и успешную трансферную политику в Европе, думаю и Гвардиол если перейдет станет очередным зверем под руководством Пепа.
Скорее ливерпуль я бы сказал, меньше промахов было чем у сити
+3
-1
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XavIniesta2008-2015
100 миллионов-не слишком ли это жирно для игрока, который с немаленькой вероятностью будет сидеть на скамейке под Аке ? Это практически то же самое, чтобы купить на подмену Родри Филлипса за 50 мультов
+3
-1
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DonaldBrashear 2.0
буквально трансфер на ближайшие лет 10+ лет.
Гвардиол - лютый топ уже сейчас, уверен, что будет еще прогрессировать, у Пепа станет круче еще.
Хотя, если первый сезон будет в запасе не стоит удивляться, надо еще научиться этой системе. Тем более, какая схема будет не понятно еще. Если Стоунз спустится в оборону, Уокер останется, Аканджи и Аке отлично играют, Рубен Диаш смотрится неприкасаемым, Йошко на первых порах точно места не будет. А вдруг еще Менди наконец-то освободят и глядишь вернется в большой футбол))
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Фан Рубина
За фамилию переплатили 75%.
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XavIniesta2008-2015
Ответ gPk
Гвардиол на 3 головы сильнее Аке
А чего не на 10 сразу ? Потенциал у хорвата есть, без вопросов. Но Аке-готовый топ, который хорош и в сборной, и в Сити
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Кино Музыка
Перебор для защитника. Но им видней.
+1
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Итачи Учиха
Ответ Marat_NJL
Гвардиол к Гвардиоле в Сити, Лапорт к Лапорте в Барселону?)
А кого Лапорт сможет вытеснить в Барсе? Кристенсен, Кунде, Араухо место в составе не отдадут. На подмене есть Иньиго левоногий + Гарсия и Алонсо.
+2
-2
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gPk
Ответ XavIniesta2008-2015
100 миллионов-не слишком ли это жирно для игрока, который с немаленькой вероятностью будет сидеть на скамейке под Аке ? Это практически то же самое, чтобы купить на подмену Родри Филлипса за 50 мультов
Гвардиол на 3 головы сильнее Аке
+2
-2
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Феруз Марупов
Ответ Итачи Учиха
А кого Лапорт сможет вытеснить в Барсе? Кристенсен, Кунде, Араухо место в составе не отдадут. На подмене есть Иньиго левоногий + Гарсия и Алонсо.
Он угорает, чего такой серьёзный
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Mamontilo
Ответ gljallag
кто смотрел матчи с ним, действительно стоящий игрок? чего то на чм не впечатлил
youtube?
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Jlaw
Ответ gPk
Видел я этого Аке в сборной на ЧМ.Возили все кому не лень этого днаря.То ,что Гвардиола сделал из него хоть какое-то подобие футболиста не говорит о его высоком уровне игры.Да и заиграл он лишь во второй половине сезона
клубный футбол и сборные это две разные вещи
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