«Манчестер Сити» работает над трансфером защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, Гвардиол – следующая цель « » после трансфера Матео Ковачича из «Челси». « » хочет получить 100 млн евро и бонусы за игрока.

«Ман Сити» уже достиг устной договоренности с хорватом, который вскоре перенесет операцию на паху. Из-за нее он пропустит несколько недель.

Сообщалось, что английский клуб предложит за 80-85 млн евро.

В минувшем сезоне Йошко провел 41 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего центрального защитника можно изучить здесь.