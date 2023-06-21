Мудрик и Тонали за 50 млн евро – самые дорогие игроки Евро-2023 (U21) по версии Transfermarkt

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На молодежном Евро-2023 нет футболистов дороже Михаила Мудрика.

Вингер сборной Украины разделил первое место с итальянским полузащитником Сандро Тонали. Transfermarkt оценил обоих в 50 млн евро.

В десятку самых дорогих участников турнира вошли:

1–2. Михаил Мудрик (Украина, «Челси») – 50 млн евро;

1–2. Сандро Тонали (Италия, «Милан») – 50 млн евро;

3. Джейкоб Рэмзи (Англия, «Астон Вилла») – 42 млн евро;

4–5. Джорджо Скальвини (Италия, «Аталанта») – 40 млн евро;

4–5. Морган Гиббс-Уайт (Англия, «Ноттингем Форест») – 40 млн евро;

6. Мишель Олисе (Франция, «Кристал Пэлас») – 38 млн евро;

7–10. Харви Эллиотт (Англия, «Ливерпуль») – 35 млн евро;

7–10. Эмил Смит-Роу (Англия, «Арсенал») – 35 млн евро;

7–10. Энтони Гордон (Англия, «Ньюкасл») – 35 млн евро;

7–10. Амин Гуири (Франция, «Ренн») – 35 млн евро.

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30 комментариев

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dimamak10
Ответ VERBLYUD
Играть на Евро U21 в 23 года - это кринж
Ну почему? Помочь сборной выиграть титул, а если выйдет в полуфинал , то поедут на олимпийские игры
+17
-1
+16
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LaffyTaffy
Ответ VERBLYUD
Играть на Евро U21 в 23 года - это кринж
Это как в универе: чем на более старшем курсе ты, тем более тянет на первокурсниц
+18
-6
+12
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Йожик Женя
Ответ VERBLYUD
Играть на Евро U21 в 23 года - это кринж
так они начинали отбор, когда им было не больше 21
+10
-1
+9
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Syndycate
Мудрику опять нолик лишний приписали?
+13
-6
+7
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London.is.blue
Ответ VERBLYUD
Играть на Евро U21 в 23 года - это кринж
Так он поехал форму поддерживать, чтобы подойти к старту сезона в хорошей форме.
В чем кринж то?
И ему 22, а не 23.
+10
-4
+6
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Напалм
Ответ Syndycate
Мудрику опять нолик лишний приписали?
цена в гривнах указана)
+10
-4
+6
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VERBLYUD
Играть на Евро U21 в 23 года - это кринж
+21
-19
+2
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Under
Ответ HI MARS
Зачем Милан отпустил Тонали на этот молодёжный Евро?
потому что обязаны?
+2
-1
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Ярик01
Ответ Игорь Масиенко
Его основная сборная играет. Значит он там не нужен.
Где играет? 19 июня был с основой, сегодня уже с u23. Так и другие, матчей основной сборной уже нет этим летом
+2
-1
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Алексей Гусев
ахахахахах ТМ кончился на этом в плане оценок футболистов.
+1
-1
0
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GuruFutbola
Ответ KMR
Пэрэмога?
Типа того
0
0
0
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Мақсат Алдаш
Главное тут чтоб не исполнилось 23 раньше олимпиады в париже, плюс там еще три игрока старше могуть заявить
0
0
0
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zip13
Первая победа есть, шансы на выход высоки
Там и грузины сенсацию сделали
0
0
0
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London.is.blue
Ответ VERBLYUD
А кто сказал, что я про Мудрика?
Ну какая разница про кого, про Мудрика или Тонали.
Если сами игроки хотят поехать, почему нет.
+2
-2
0
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Игорь Масиенко
Ответ London.is.blue
Так он поехал форму поддерживать, чтобы подойти к старту сезона в хорошей форме. В чем кринж то? И ему 22, а не 23.
Его основная сборная играет. Значит он там не нужен.
0
0
0
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Under
Ответ VERBLYUD
Играть на Евро U21 в 23 года - это кринж
такие правила, почему сразу кринж (что бы это ни значило)?
0
0
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Арсений Чернобаев
Ответ Напалм
цена в гривнах указана)
в тэнге)
+1
-1
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