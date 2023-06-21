Мудрик и Тонали за 50 млн евро – самые дорогие игроки Евро-2023 (U21) по версии Transfermarkt
На молодежном Евро-2023 нет футболистов дороже Михаила Мудрика.
Вингер сборной Украины разделил первое место с итальянским полузащитником Сандро Тонали. Transfermarkt оценил обоих в 50 млн евро.
В десятку самых дорогих участников турнира вошли:
1–2. Михаил Мудрик (Украина, «Челси») – 50 млн евро;
1–2. Сандро Тонали (Италия, «Милан») – 50 млн евро;
3. Джейкоб Рэмзи (Англия, «Астон Вилла») – 42 млн евро;
4–5. Джорджо Скальвини (Италия, «Аталанта») – 40 млн евро;
4–5. Морган Гиббс-Уайт (Англия, «Ноттингем Форест») – 40 млн евро;
6. Мишель Олисе (Франция, «Кристал Пэлас») – 38 млн евро;
7–10. Харви Эллиотт (Англия, «Ливерпуль») – 35 млн евро;
7–10. Эмил Смит-Роу (Англия, «Арсенал») – 35 млн евро;
7–10. Энтони Гордон (Англия, «Ньюкасл») – 35 млн евро;
7–10. Амин Гуири (Франция, «Ренн») – 35 млн евро.
В чем кринж то?
И ему 22, а не 23.
Там и грузины сенсацию сделали
Если сами игроки хотят поехать, почему нет.