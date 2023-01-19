Гранат о России на ЧМ-2018: «Это была вспышка, согласен. Званием ЗМС никто из ребят не кичится»

Теги Владимир Гранат Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Геннадий Орлов ЗМС Футбол

Владимир Гранат отреагировал на слова Геннадия Орлова о сборной России на ЧМ-2018.

Ранее комментатор назвал присвоение игрокам сборной России, дошедшей до 1/4 финала ЧМ-2018, званий заслуженных мастеров спорта «политическим решением» и заявил, что Станислав Черчесов «предал профессию», не выступив против этого.

«Согласен с тем, что хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира в России по футболу было вспышкой, но это если говорить в хорошем плане. Кто чего ждал от сборной? Команда дошла до четвертьфинала и там проиграла только по пенальти, могли пройти и дальше.

Если говорить про то, что всем после турнира дали звание ЗМС, то никто из ребят этим званием не кичится. Не встречал тех, кто хвастается тем, что стал ЗМС.

А то, что Черчесов предал профессию и не нужно было вручать футболистам это спортивное звание – это личное мнение Геннадия Орлова. Пусть он так считает, у каждого на все это есть свое видение.

Всем не угодишь, у всех одинакового мнения не будет», – сказал бывший игрок сборной России.

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17 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Ответ zer
мнение Орлова лучше не комментировать - через пару дней оно может поменяться а что до предательства профессии, то Саламыч мог на багаже этого успеха пойти в депутаты или по клубам РПЛ мотаться и сливки собирать, а вместо этого вывел Ференцварош из сложнейшей группы в еврокубках. впервые за полвека, на секундочку. вот это говорит о том, что он в своей профессии делает, а не слова флюгера
Предательства никакого не вижу. Существует документ, на основании которого присваивают ЗМС. Черчесов к этому не имеет никакого отношения.
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Valentin Kompaneytsev
Не помню всех из той команды, но Игнашевич точно заслуживает ЗМС.
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zer
мнение Орлова лучше не комментировать - через пару дней оно может поменяться

а что до предательства профессии, то Саламыч мог на багаже этого успеха пойти в депутаты или по клубам РПЛ мотаться и сливки собирать, а вместо этого вывел Ференцварош из сложнейшей группы в еврокубках. впервые за полвека, на секундочку. вот это говорит о том, что он в своей профессии делает, а не слова флюгера
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Андрей Андреев
Ответ Пепси пеналдувич
Он был в заявке? Я даже не знал.
Против испанцев хорошо сыграл в защите, кроме одного момента. К счастью, в том моменте Игорь вытащил удар с острого угла .
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тигр настоящий
Позор!
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Александр Мельников
Этот человек вызывает у меня только один эпизод в голове, когда он в челюсть от Виража получил)
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Уся Ваткин
Это был ЗМС Вспышкин
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Игорь Замаруев
Ну это пока) может, лет через 10-15 какой-нибудь из них будет, как Мостовой, везде упоминать своё звание)
+3
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Фил Федотов
Ответ cektor
кичится ? это что значит
Хвастаться.
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Dynamite
Ответ Пепси пеналдувич
Он был в заявке? Я даже не знал.
Более того, больше половины матча с Испанией отыграл
0
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костянчик1918
Ответ cektor
кичится ? это что значит
Выставлять своё превосходство перед другими, держаться высокомерно. К. умом, своими успехами. Не люблю, когда кичатся передо мной.
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Антоша Красов
Ответ cektor
кичится ? это что значит
Если б читал нормальную литература, а не комментарии на спросе, то знал бы значение слова )
+17
-3
+14
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igls54
Таким ЗМС кичиться - Гулливера дразнить
+4
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damondiamond
Ответ cektor
кичится ? это что значит
Гугл, разбаньте данного молодого человека, пожалуйста
+4
-1
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Groove
Особенно Джордан звание змс заслужил))
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cektor
кичится ? это что значит
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Пепси пеналдувич
Он был в заявке? Я даже не знал.
+2
-2
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