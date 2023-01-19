Гранат о России на ЧМ-2018: «Это была вспышка, согласен. Званием ЗМС никто из ребят не кичится»

отреагировал на слова Геннадия Орлова о сборной России на ЧМ-2018.

Ранее комментатор назвал присвоение игрокам сборной России, дошедшей до 1/4 финала , званий заслуженных мастеров спорта «политическим решением» и заявил, что «предал профессию», не выступив против этого.

«Согласен с тем, что хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира в России по футболу было вспышкой, но это если говорить в хорошем плане. Кто чего ждал от сборной? Команда дошла до четвертьфинала и там проиграла только по пенальти, могли пройти и дальше.

Если говорить про то, что всем после турнира дали звание ЗМС, то никто из ребят этим званием не кичится. Не встречал тех, кто хвастается тем, что стал ЗМС.

А то, что Черчесов предал профессию и не нужно было вручать футболистам это спортивное звание – это личное мнение . Пусть он так считает, у каждого на все это есть свое видение.

Всем не угодишь, у всех одинакового мнения не будет», – сказал бывший игрок сборной России.

Футболисты получили «Заслуженных мастеров» за ЧМ. Волейбол дико возмущен