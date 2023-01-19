Гранат о России на ЧМ-2018: «Это была вспышка, согласен. Званием ЗМС никто из ребят не кичится»
Владимир Гранат отреагировал на слова Геннадия Орлова о сборной России на ЧМ-2018.
Ранее комментатор назвал присвоение игрокам сборной России, дошедшей до 1/4 финала ЧМ-2018, званий заслуженных мастеров спорта «политическим решением» и заявил, что Станислав Черчесов «предал профессию», не выступив против этого.
«Согласен с тем, что хорошее выступление нашей сборной на чемпионате мира в России по футболу было вспышкой, но это если говорить в хорошем плане. Кто чего ждал от сборной? Команда дошла до четвертьфинала и там проиграла только по пенальти, могли пройти и дальше.
Если говорить про то, что всем после турнира дали звание ЗМС, то никто из ребят этим званием не кичится. Не встречал тех, кто хвастается тем, что стал ЗМС.
А то, что Черчесов предал профессию и не нужно было вручать футболистам это спортивное звание – это личное мнение Геннадия Орлова. Пусть он так считает, у каждого на все это есть свое видение.
Всем не угодишь, у всех одинакового мнения не будет», – сказал бывший игрок сборной России.
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а что до предательства профессии, то Саламыч мог на багаже этого успеха пойти в депутаты или по клубам РПЛ мотаться и сливки собирать, а вместо этого вывел Ференцварош из сложнейшей группы в еврокубках. впервые за полвека, на секундочку. вот это говорит о том, что он в своей профессии делает, а не слова флюгера