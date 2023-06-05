«Реал» связался с «Баварией» насчет Дэвиса. Мюнхенцы не исключили продажу защитника

«Реал» обратился в «Баварию» по поводу переговоров о трансфере Альфонсо Дэвиса.

Как сообщает Marca, мюнхенцы не стали давать однозначно отрицательный ответ на вопрос о возможности заключения сделки.

Клуб рассчитывает на защитника как на одного из ключевых игроков, однако его нежелание продлевать контракт, действующий до 2025 года, ставит под сомнение долгосрочное сотрудничество.

Представители « » дважды были в Мюнхене на играх и, по сведениям некоторых источников, контактировали с его окружением.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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