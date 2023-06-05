«Реал» связался с «Баварией» насчет Дэвиса. Мюнхенцы не исключили продажу защитника

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал» обратился в «Баварию» по поводу переговоров о трансфере Альфонсо Дэвиса.

Как сообщает Marca, мюнхенцы не стали давать однозначно отрицательный ответ на вопрос о возможности заключения сделки.

Клуб рассчитывает на защитника как на одного из ключевых игроков, однако его нежелание продлевать контракт, действующий до 2025 года, ставит под сомнение долгосрочное сотрудничество.

Представители «Реала» дважды были в Мюнхене на играх Дэвиса и, по сведениям некоторых источников, контактировали с его окружением.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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52 комментария

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Fazy10
было бы идеально
+47
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Фёдор Кузнецов
Фланг Дэвис-Винисиус, что то близкое к Марсело-Роналду
+37
-7
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PokaNeBatya
с Винисиусом эта связка на фланге грозит стать самой реактивной и устрашающей
+26
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Arthurino
Ответ London.is.blue
Ну если что-то близкое к Марсело, то лучше в классико не выпускать. Марсело самый ужасный защитник в истории классико, фактос.
Спокойно, у Дэвиса уже есть опыт унижения бчк
+17
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Барыга блинами
Продажа Тони Крооса ничему не научила видимо
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david lamer
Пару дней назад марка писала, что Бензема остаётся. да, можно верить
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Ulugbek Usbaev
Ответ Барыга блинами
Продажа Тони Крооса ничему не научила видимо
Точно до сих пор не могу поверить что Бавария не продлила тогда Кросса.Ошибка.
+5
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HI MARS
22 года всего,а сколько уже возил каталонцев.Особенно в памятном 8:2
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f0rmoceft
Отличный вариант, с Франом Гарсией могли бы на долго закрыть позицию левого защитника.
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Bazilic
Ответ Fazy10
было бы идеально
А кто защищаться будет?
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Адам Адамов
надеюсь продлят.
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Wizzyy
Классный игрок, но лучше бы сначала занялись правым флангом, нежели левым. Слева Фран Гарсия, Менди (вроде иногда бывает не травмирован) + Кама всегда сыграет если надо. А справа только полуживой и медленный Карва.
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ZamoRano
Ответ Алексей Гусев
Алаба, Кроос, кто еще?
Брайтнер
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белошип
Обязан уйти на повышение в Реал)
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Дмитрий Иванов
Ответ Фёдор Кузнецов
Фланг Дэвис-Винисиус, что то близкое к Марсело-Роналду
Скорее к Флешу-Ртути
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Ulugbek Usbaev
Точно до сих пор не могу поверить что Бавария не продлила тогда Кросса.Ошибка.
Это был самый лучший "бесплатный" трансфер в истории Реала
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ПавелАвер
в руководстве Баварии реально клоуны сидят
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*****Mr.Vaart_23*****
а в след году забрать киммиха вместо тони)
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красная_карточка
Дэвиса продавать это самойийство
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Олег Ринкевич
опять в центр обороны?)
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Alex Alex
Ответ Алексей Гусев
Алаба, Кроос, кто еще?
мало что ли?
Брайтнер
я неудачно мысль сформулировал. Нужно дополнить еще немецких игроков.
Плюс тренер немецкий им засуху в ЛЧ прервал в 1998
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Alex Alex
сколько уже игроков из Баварии в Реал последовало за историю и все ко двору пришлись
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notfromrashka
Дэвис в лучшей форме один из лучших крайних в мире, единственное, что смущает это его игра в обороне
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Сергей Никитин
Девис был бы хорошим приобретением Реала.
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Metalloid
Баварии его продавать зачем? Не в их стиле вроде, ещё Эрнандеса отдают, нелогично.
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