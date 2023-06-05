«Реал» связался с «Баварией» насчет Дэвиса. Мюнхенцы не исключили продажу защитника
«Реал» обратился в «Баварию» по поводу переговоров о трансфере Альфонсо Дэвиса.
Как сообщает Marca, мюнхенцы не стали давать однозначно отрицательный ответ на вопрос о возможности заключения сделки.
Клуб рассчитывает на защитника как на одного из ключевых игроков, однако его нежелание продлевать контракт, действующий до 2025 года, ставит под сомнение долгосрочное сотрудничество.
Представители «Реала» дважды были в Мюнхене на играх Дэвиса и, по сведениям некоторых источников, контактировали с его окружением.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Брайтнер
я неудачно мысль сформулировал. Нужно дополнить еще немецких игроков.
Плюс тренер немецкий им засуху в ЛЧ прервал в 1998