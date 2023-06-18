«Арсенал» интересуется хавбеком «Саутгемптона» Лавиа. За бельгийца потребуют около 45 млн фунтов

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Саутгемптон Деклан Райс деньги Ромео Лавиа Футбол

«Арсеналу» интересен полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

По информации The Guardian, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет усилить команду двумя полузащитниками. Приоритетом является подписание Деклана Райса, за которого «Вест Хэм» потребует не менее 100 млн фунтов – это значительная часть бюджета клуба на летнее трансферное окно.

Ромео Лавиа, вероятнее всего, покинет «Саутгемптон» после вылета команды в Чемпионшип по итогам сезона. «Арсенал» уже провел переговоры по трансферу полузащитника. Его подписание обойдется примерно в 45 миллионов фунтов, однако ожидается, что «Арсенал» будет добиваться снижения стоимости трансфера.

Ранее сообщалось, что интерес к Лавиа проявляют «Челси» и «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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9 комментариев

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Артур Артур
Ценник конский за очень среднего игрока
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Фанат спорта01
будучи в чемпионшин требовать за игрока 45млн?
они вообще в адеквате?
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Джейме Ланнистер
Надеюсь усатый не даст денег на таких днарей.
У Доминатора какая-то мания чтобы ему нравились игроки чемпионшипа? То Кастанья, то Лавия. А своего воспитанника который играл очень хорошо в том же чемпионшипе хочет сливать.
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Andrey Yaroslavtsev
Недешёвый интерес.
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alexis2020
Игрок уровня Ростова, Ахмата
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#SharkTeam
Ответ Джейме Ланнистер
Надеюсь усатый не даст денег на таких днарей. У Доминатора какая-то мания чтобы ему нравились игроки чемпионшипа? То Кастанья, то Лавия. А своего воспитанника который играл очень хорошо в том же чемпионшипе хочет сливать.
Ну в чемпионшипе он еще ни одного матча не сыграл. А если сейчас купят то может и не сыграет
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Джейме Ланнистер
Ответ #SharkTeam
Ну в чемпионшипе он еще ни одного матча не сыграл. А если сейчас купят то может и не сыграет
Но и он как и вся команда показали даже не уровень середины чемпионшипа.
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