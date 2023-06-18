«Арсенал» интересуется хавбеком «Саутгемптона» Лавиа. За бельгийца потребуют около 45 млн фунтов

«Арсеналу» интересен полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

По информации The Guardian, главный тренер « » Микель Артета хочет усилить команду двумя полузащитниками. Приоритетом является подписание , за которого « » потребует не менее 100 млн фунтов – это значительная часть бюджета клуба на летнее трансферное окно.

Ромео , вероятнее всего, покинет « » после вылета команды в Чемпионшип по итогам сезона. «Арсенал» уже провел переговоры по трансферу полузащитника. Его подписание обойдется примерно в 45 миллионов фунтов, однако ожидается, что «Арсенал» будет добиваться снижения стоимости трансфера.

Ранее сообщалось, что интерес к Лавиа проявляют «Челси» и «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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