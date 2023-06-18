«Арсенал» интересуется хавбеком «Саутгемптона» Лавиа. За бельгийца потребуют около 45 млн фунтов
«Арсеналу» интересен полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
По информации The Guardian, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет усилить команду двумя полузащитниками. Приоритетом является подписание Деклана Райса, за которого «Вест Хэм» потребует не менее 100 млн фунтов – это значительная часть бюджета клуба на летнее трансферное окно.
Ромео Лавиа, вероятнее всего, покинет «Саутгемптон» после вылета команды в Чемпионшип по итогам сезона. «Арсенал» уже провел переговоры по трансферу полузащитника. Его подписание обойдется примерно в 45 миллионов фунтов, однако ожидается, что «Арсенал» будет добиваться снижения стоимости трансфера.
Ранее сообщалось, что интерес к Лавиа проявляют «Челси» и «Ливерпуль».
В прошедшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
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они вообще в адеквате?
У Доминатора какая-то мания чтобы ему нравились игроки чемпионшипа? То Кастанья, то Лавия. А своего воспитанника который играл очень хорошо в том же чемпионшипе хочет сливать.