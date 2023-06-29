Зидан о Мбаппе: «Восхищаюсь им. С таким игроком хочется поработать, однажды это может случиться»

Зинедин Зидан хотел бы тренировать Килиана Мбаппе.

– Мне нравится работать с молодыми игроками, но я больше тренер, чем педагог. С молодыми людьми нужно много терпения.

Это все здорово, но для меня самое важное – конкурировать и побеждать, будь то клуб или сборная Франции. Вот что мною движет.

– Вы с Килианом Мбаппе сотрудничаете с EA Sports. Вы вместе в виртуальном мире – а скоро и в реальном?

– Если ты тренер и есть такой футболист, как , то, конечно, хочется с ним поработать. Многое может произойти. Однажды такое может случиться. Он хорошо играет за национальную команду.

Как бы там ни было, я восхищаюсь им. Он прекрасен и силен, – сказал бывший главный тренер «Реала».