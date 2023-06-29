Зидан о Мбаппе: «Восхищаюсь им. С таким игроком хочется поработать, однажды это может случиться»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Футбол

Зинедин Зидан хотел бы тренировать Килиана Мбаппе.

– Мне нравится работать с молодыми игроками, но я больше тренер, чем педагог. С молодыми людьми нужно много терпения.

Это все здорово, но для меня самое важное – конкурировать и побеждать, будь то клуб или сборная Франции. Вот что мною движет.

– Вы с Килианом Мбаппе сотрудничаете с EA Sports. Вы вместе в виртуальном мире – а скоро и в реальном?

– Если ты тренер и есть такой футболист, как Килиан Мбаппе, то, конечно, хочется с ним поработать. Многое может произойти. Однажды такое может случиться. Он хорошо играет за национальную команду.

Как бы там ни было, я восхищаюсь им. Он прекрасен и силен, – сказал бывший главный тренер «Реала».

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12 комментариев

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Red devi1
Может он ждёт его прихода в Реал?)
+6
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Джони Две Куртки
Ответ Red devi1
Может он ждёт его прихода в Реал?)
Зидан ждёт пока Папо Карло и Перес снова себерут сильную команду, чтобы возгаливать их и снова показывать какой он потрясающий тренер.
+5
-2
+3
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rigobersong
Ответ Джони Две Куртки
Зидан ждёт пока Папо Карло и Перес снова себерут сильную команду, чтобы возгаливать их и снова показывать какой он потрясающий тренер.
Хитрый Алжирец слишком предсказуем:)
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Пирс Морган
Дешам: “Ты не пройдешь”
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Born is the King
Ну вы поняли короче говоря..Анчи и Дешам и подавно
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Пепси пеналдувич
Ну Мбаппич если этим летом не перейдет, то мы еще год будем слушать о его любви к ПСЖ)
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Jan T
Интересно было бы увидеть двух гениев футбола в одной команде. Зидан умеет лидировать в таких победных тандемах.
Только бы мама Мбаппе не перемудрила -- нелегкая это работа быть мамой гения.
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Wasilij Petrow
"будь то клуб или сборная Франции". Т.е. ждал сборную, но не угадал.
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songbilong
что-то мне подсказывает, что Мбаппе никогда не вырастет в топа, по крайней мере с таким отношением к делу, многие звёзды в его возрасте рвались в лучшие лиги, устраивая скандалы со своими клубами, а он уже послал Реал куда-подальше
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Spaten
Мбаппе он ждёт! Попробуй выиграть с Ференцварошем
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