Непомнящий о «Зените»: «В полном порядке, на удивление. Перерыв был небольшой, ребята не успели растерять форму»

Валерий Непомнящий оценил игру «Зенита» в матче Кубка PARI Премьер с «Нефтчи» (3:1).

– Питерцы очень легко играли, особенно в первом тайме. Было хорошее движение, хорошее взаимопонимание, несмотря на то, что в составе есть изменения. Играли настолько, насколько позволял соперник.

– Как оцените кондиции футболистов « » после отпуска?

– Они в полном порядке, на удивление. Но это связано с тем, что перерыв был небольшой и ребята просто не успели растерять форму. Плюс игроки профессионально подходят к своему состоянию. Поэтому футбол был далеко не весенний, как раньше говорили.

– Как вам ? Это игрок основы?

– Пока он себя не очень хорошо проявил, поэтому сложно судить. Но то, что парень хорошо подготовлен – нет сомнений. А как он впишется в игру – другой вопрос.

– В составе «Зенита» все больше бразильцев. Как к этому относитесь?

– Понятно, что это классные футболисты, которые играют в футбол, приятный глазу, но я бы хотел, чтобы было больше наших ребят.

– Писали, что Вендел и Клаудиньо могут уехать из «Зенит». Это будет большая потеря для клуба?

– В каком-то смысле – да. Я вообще считаю, что Вендел – один из лучших игроков после Малкома. – футболист настроения. Ему нужна атмосфера. Но это хороший игрок. Бразильцы уже адаптированы к «Зениту», и статус этого матча позволял им вести себя более расковано и свободно, – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».