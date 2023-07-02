Клаудиньо о 3:1 с «Нефтчи»: «Зенит» с каждой игрой будет только прибавлять. Все играли на пределе сил»

Клаудиньо оценил победу «Зенита» над «Нефтчи» (3:1) в Кубке PARI Премьер.

– Думаю, мы провели очень хорошую игру. Нам потребовалось некоторое время на то, чтобы втянуться, но нам это удалось. К сожалению, пропустили первыми, нам забили с пенальти, но затем, в том числе с помощью болельщиков, мы смогли перевернуть игру и победили. Я считаю, что вполне заслуженно.

— Во втором тайме игра действительно перевернулась: сначала вы подали с углового, и Мантуан сравнял счет, затем вы забили сам. Что изменилось по сравнению с первым таймом? Как игра преобразилась?

— На самом деле каждый игрок отдал свой максимум — мне кажется, что с первых минут все играли на пределе своих сил. Просто во втором тайме нам удалось реализовать моменты — Мантуан первым или вторым касанием после выхода на поле смог сравнять, а затем удалось забить мне. Все выложились на полную, теперь с каждой новой игрой мы будем только прибавлять.

По поводу соперника – хорошая команда. Очень важно, что в этом турнире принимают участие международные соперники, это поможет нам лучше набрать форму к началу нового сезона, – сказал хавбек « ».