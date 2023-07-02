Хави рассматривает вариант с Кристенсеном в качестве опорника. Он лишь 6 раз играл на этой позиции

Теги Барселона Хави Ла Лига Ориоль Ромеу тактика Андреас Кристенсен Футбол

«Барселона» ищет игрока на позицию опорного полузащитника.

Вероятнее всего, «Барса» подпишет Ориоля Ромеу из «Жироны» на замену Серджи Бускетсу.

Однако есть и другие варианты. В частности, тренер Хави рассматривает вариант, при котором в опорной зоне будет играть Андреас Кристенсен.

Кристенсен на молодежном уровне нередко играл как опорник, но на взрослом уровне это случалось реже – всего 6 раз.

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26 комментариев

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noti22
Хави: дай списать!
Пеп: держи, но только не списывай точь-в-точь
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+23
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Los Galácticos
Хави нашёл на базе методичку Гвардиолы и начал изучать раздел - как правильно из защитника сделать опорника.
+13
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+10
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Чистый лист
Ответ DolJun
хуже чем с бускетцем не будет точно. кристенсен уже без сомнения сильнейший защитник в истории барсы после пуйоля.
А Обамеянг лучший форвард в истории челси после Дрогба. И это кстати не далеко от истины).
+11
-3
+8
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Бронислав Каминский
Тер Штегена можно туда поставить,у него игра в пас на высочайшем уровне
+6
-3
+3
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Eugene10
Ответ rwkq485579
Совершенно разные случаи. Стоунз же не вместо Родри стал играть
Так и тут, скорее всего, он будет играть вместе с Де Йонгом в опорной зоне.
Плюс это объясняет почему Хави так нужен был левоногий центральный защитник
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Тим Джонс
Ответ Бронислав Каминский
Тер Штегена можно туда поставить,у него игра в пас на высочайшем уровне
Я бы поспорил, регулярно ошибается и привозит, особенно в прошлом сезоне
+2
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Javelin Himars
Ответ Чистый лист
А Обамеянг лучший форвард в истории челси после Дрогба. И это кстати не далеко от истины).
лучший форвард в истории Барселоны это Брейтуэйт
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Для начала рассмотрели бы поиграть с Нико или Эриком Гарсией на худой конец. Как цз он беда и привоз, может хоть в опорке будет от него толк. Двигать Кристенсена в опорку, это только если Кунде заупрямится и будет в центре с Араухо, а на фланге место займет Роберто или мексиканец
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ljolik888
Так себе вариант , но радует что Хави начал думать .
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Кино Музыка
Почему нет, из ЦЗ опорники всегда получаются. Тот же Лангле напрашивался.
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Karl0709
На безрыбье и рак рыба
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DolJun
хуже чем с бускетцем не будет точно. кристенсен уже без сомнения сильнейший защитник в истории барсы после пуйоля.
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red manchester
Эрик даер играл в опоре. Вариант не плохой по не найдут опорника
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Zidane2019
Тут приводят в пример Пепа. Но Моуриньо ещё раньше начал использовать Пепе в роли опорника, если не ошибаюсь ещё Рамоса
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rwkq485579
Ответ noti22
Хави: дай списать! Пеп: держи, но только не списывай точь-в-точь
Совершенно разные случаи. Стоунз же не вместо Родри стал играть
+2
-2
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ZamoRano
Ответ DolJun
хуже чем с бускетцем не будет точно. кристенсен уже без сомнения сильнейший защитник в истории барсы после пуйоля.
Пухоль это вот этот? https://youtu.be/8eZ5MCUWRvw
+3
-3
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