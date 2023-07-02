Хави рассматривает вариант с Кристенсеном в качестве опорника. Он лишь 6 раз играл на этой позиции
«Барселона» ищет игрока на позицию опорного полузащитника.
Вероятнее всего, «Барса» подпишет Ориоля Ромеу из «Жироны» на замену Серджи Бускетсу.
Однако есть и другие варианты. В частности, тренер Хави рассматривает вариант, при котором в опорной зоне будет играть Андреас Кристенсен.
Кристенсен на молодежном уровне нередко играл как опорник, но на взрослом уровне это случалось реже – всего 6 раз.
Пеп: держи, но только не списывай точь-в-точь
Плюс это объясняет почему Хави так нужен был левоногий центральный защитник