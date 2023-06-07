«Барса» отпустит Рафинью, если за него предложат 70 млн евро и более. Ферран, Кессиэ и Фати наверняка уйдут

«Барселона» может продать Рафинью в случае выгодного предложения.

Летом « » планирует продать ряд игроков, чтобы иметь возможность осуществлять новые трансферы.

По информации Cope, «Барселона» готова рассмотреть возможность продажи , если по нему поступит предложение на сумму 70 и более миллионов евро. Также в случае выгодного предложения «Барселону» может покинуть .

Сообщается, что основными кандидатами на уход из «Барселоны» являются , и Ансу Фати.

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