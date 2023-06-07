«Барса» отпустит Рафинью, если за него предложат 70 млн евро и более. Ферран, Кессиэ и Фати наверняка уйдут
«Барселона» может продать Рафинью в случае выгодного предложения.
Летом «Барселона» планирует продать ряд игроков, чтобы иметь возможность осуществлять новые трансферы.
По информации Cope, «Барселона» готова рассмотреть возможность продажи Рафиньи, если по нему поступит предложение на сумму 70 и более миллионов евро. Также в случае выгодного предложения «Барселону» может покинуть Андреас Кристенсен.
Сообщается, что основными кандидатами на уход из «Барселоны» являются Ферран Торрес, Франк Кессиэ и Ансу Фати.
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