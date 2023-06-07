«Барса» отпустит Рафинью, если за него предложат 70 млн евро и более. Ферран, Кессиэ и Фати наверняка уйдут

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Андреас Кристенсен Франк Кессиэ Рафинья Диас Ферран Торрес Ансу Фати деньги Футбол

«Барселона» может продать Рафинью в случае выгодного предложения.

Летом «Барселона» планирует продать ряд игроков, чтобы иметь возможность осуществлять новые трансферы.

По информации Cope, «Барселона» готова рассмотреть возможность продажи Рафиньи, если по нему поступит предложение на сумму 70 и более миллионов евро. Также в случае выгодного предложения «Барселону» может покинуть Андреас Кристенсен.

Сообщается, что основными кандидатами на уход из «Барселоны» являются Ферран Торрес, Франк Кессиэ и Ансу Фати.

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12 комментариев

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Pedri
Если Месси не придёт зачем нужно продать Рафинья!!!
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ZaSvabody
Ответ Pedri
Если Месси не придёт зачем нужно продать Рафинья!!!
Рафинья нужно продать затем, что за него дают хорошие деньги, а играет он достаточно посредственно. Редко можно увидеть в топ-клубах вингера, который вообще не умеет обыгрывать один в один. Хотя старательности у него не отнять.
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василий иванов
чего? а кто играть будет? оборона без Араухо как проходной двор, а еще и без Кристенсена вообще сухих матчей можно не ждать.
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паяльная лампа
Ответ ZaSvabody
Рафинья нужно продать затем, что за него дают хорошие деньги, а играет он достаточно посредственно. Редко можно увидеть в топ-клубах вингера, который вообще не умеет обыгрывать один в один. Хотя старательности у него не отнять.
согласен полностью, даже Малком круче смотрелся в Барселоне, чем Рафинья
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FanRocstar
Ферран,Гарсия,Кисьее на выход, а Кристенсена вобще трогать не должны он 🧱 ещё и очень крепкая
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ZaSvabody
Ответ василий иванов
чего? а кто играть будет? оборона без Араухо как проходной двор, а еще и без Кристенсена вообще сухих матчей можно не ждать.
У Барселоны сейчас 3 правых вингера (Дембеле, Рафинья, Ферранушка) и еще 4-й (Ямал) на подходе. Если за одного из них дают нормальные деньги - можно отпустить.
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