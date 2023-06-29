Ловчев о Слуцком: «Поход в КВН, песня на Новый год – разовые акции, которые характеризуют человека как творческую личность. Но все весело в меру. Тренер – это серьезная фигура, а не шут»

Евгений Ловчев высказался о деятельности Леонида Слуцкого вне футбола.

Бывший главный тренер сборной России спародировал интимное видео Артема Дзюбы в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.

«Пародию не видел. Мое глубочайшее убеждение – тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе.

Поход в КВН, песня на Новый год – разовые акции, которые запоминаются, характеризуют человека как творческую разностороннюю личность. Но когда этого уже много, футбола за песнями и шутками не увидать.

Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьез уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться. Потом он придет в команду, где серьезная работа. Тренер – это серьезная фигура, а не шут», – написал бывший футболист «Спартака».