Ловчев о Слуцком: «Поход в КВН, песня на Новый год – разовые акции, которые характеризуют человека как творческую личность. Но все весело в меру. Тренер – это серьезная фигура, а не шут»
Евгений Ловчев высказался о деятельности Леонида Слуцкого вне футбола.
Бывший главный тренер сборной России спародировал интимное видео Артема Дзюбы в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.
«Пародию не видел. Мое глубочайшее убеждение – тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе.
Поход в КВН, песня на Новый год – разовые акции, которые запоминаются, характеризуют человека как творческую разностороннюю личность. Но когда этого уже много, футбола за песнями и шутками не увидать.
Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьез уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться. Потом он придет в команду, где серьезная работа. Тренер – это серьезная фигура, а не шут», – написал бывший футболист «Спартака».
Слуцкому просто в прикол то, чем он занимается. Значит, эта деятельность его удовлетворяет. Скорее, стоит порадоваться за человека, в таком случае. Он мог банально устать от тренерской работы.