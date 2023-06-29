Ловчев о Слуцком: «Поход в КВН, песня на Новый год – разовые акции, которые характеризуют человека как творческую личность. Но все весело в меру. Тренер – это серьезная фигура, а не шут»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Евгений Ловчев Футбол

Евгений Ловчев высказался о деятельности Леонида Слуцкого вне футбола.

Бывший главный тренер сборной России спародировал интимное видео Артема Дзюбы в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева.

«Пародию не видел. Мое глубочайшее убеждение – тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе.
Поход в КВН, песня на Новый год – разовые акции, которые запоминаются, характеризуют человека как творческую разностороннюю личность. Но когда этого уже много, футбола за песнями и шутками не увидать.

Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьез уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться. Потом он придет в команду, где серьезная работа. Тренер – это серьезная фигура, а не шут», – написал бывший футболист «Спартака». 

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12 комментариев

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Великий Алонсо
Меня больше другое удивляет, у Ловчева есть телега? Неужели сам посты пишет?
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Marat_NJL
С чего они вообще все решили, что Слуцкий хочет продолжать работу тренера в РПЛ?) Шуты на МатчТВ работают аналитиками, обсуждают работу Пепа, Анчелотти и прочих топовых тренеров, а потом по несколько команд за сезон меняют.

Слуцкому просто в прикол то, чем он занимается. Значит, эта деятельность его удовлетворяет. Скорее, стоит порадоваться за человека, в таком случае. Он мог банально устать от тренерской работы.
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Локоть Артеста
Леонид Викторович закончился как тренер. Эпично провалился в Рубине, добалагурившись до вылета и последующего увольнения посреди сезона. Судя по всему Слуцкий пресытился футболом, раз начал хернёй страдать.
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klimparty
Мужик живет жизнь как хочет. Рекомендую и вам жить так, как вы хотите, а не так, как получается 🤡
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IlyaGrain
Ещё не все высказались о Слуцком за сегодня ? Кто там следующий ?
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