Глава Ла Лиги Тебас: «Мы давно боремся с расизмом. После истории с Винисиусом примем еще несколько мер»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор Футбол

Президент Ла Лиги заявил, что организация давно борется с расизмом.

«Мы давно боремся с расизмом, и после сложного в этом смысле сезона с истории Винисиуса мы примем еще несколько мер в дополнение к коммуникационным и техническим», – сказал Хавьер Тебас.

Напомним, в прошлом сезоне вингер «Реала» Винисиус подвергся расизму в матче с «Валенсией», где фанаты называли его обезьяной и дурнем, и других играх Ла Лиги.

Бразилия впервые сыграла в черном. В знак поддержки Винисиуса

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5 комментариев

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Red_Marlboro_
"Надеюсь никто больше не будет разжигать угли", добавил Тебас
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+1
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Schiaff1no
Еще пару трибун забаните?
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Rodionreal
Где новость про Мбапе, даже ренТВ сообщило
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Ansu Fati
Флюгер))
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mqh9pzrxgf
Тебаса пора на пенсию отправить, вредит всей лиге
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