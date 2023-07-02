Глава Ла Лиги Тебас: «Мы давно боремся с расизмом. После истории с Винисиусом примем еще несколько мер»
Президент Ла Лиги заявил, что организация давно борется с расизмом.
«Мы давно боремся с расизмом, и после сложного в этом смысле сезона с истории Винисиуса мы примем еще несколько мер в дополнение к коммуникационным и техническим», – сказал Хавьер Тебас.
Напомним, в прошлом сезоне вингер «Реала» Винисиус подвергся расизму в матче с «Валенсией», где фанаты называли его обезьяной и дурнем, и других играх Ла Лиги.
Бразилия впервые сыграла в черном. В знак поддержки Винисиуса
5 комментариев