Борис Игнатьев: «Дзюба способен стать тренером. Надо только быстрее впрягаться в дело и учиться тренерскому мастерству»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Борис Игнатьев Матч ТВ Футбол

Борис Игнатьев поддержал Артема Дзюбу, заявившего о желании стать тренером в будущем.

«А почему нет? Дзюба способен стать тренером. Футболисты, как правило, продолжают свою карьеру в роли тренера – юношеских команд или команд выше рангом.

Очень сложно перестроиться после карьеры футболиста и найти какую‑то другую профессию, если ты полжизни отдал футболу, все время был в гуще событий.

Другое дело, как пойдет переквалификация с игрока на тренера. Только кажется, что я все знаю, что все умею. Игрок и тренер – это совершенно разные профессии. Нужно хорошо знать методику, уметь выстраивать тренировочный процесс.

Желание у Дзюбы хорошее, я поддерживаю его. Он молодец, правильно определил свою дальнейшую судьбу. Надо только быстрее впрягаться в это дело, учиться тренерскому мастерству.

Я вообще хотел бы, чтобы игроки, закончив карьеру, шли работать тренерами именно в юношеские команды, чтобы начинали с них. Сейчас это крайне редко происходит. Сейчас все хотят сразу тренировать «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и так далее.

А кто будет тренировать команду из Орехово‑Зуево? Этот клуб тоже надо обязательно тренировать, нужно начинать с низов», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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6 комментариев

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Yenchik
Боже мой
Что они несут
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NottinghamForest
Заодно и секс шоп в Орехово Зуево откроет
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Mark Safa
Хороши тренер будет по гончарному искусству
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040474Andrei
Дол 🤡ы. 😁
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Faust Doc
Ответ Yenchik
Боже мой Что они несут
Как так можно неуважительно относится к своему же ремеслу... За гранью понимания.
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Mark Safa
Ответ NottinghamForest
Заодно и секс шоп в Орехово Зуево откроет
Будет называться " В гостях у Дзюбке”
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