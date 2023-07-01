Дзюба о ЧМ-2018: «Меня знала каждая бабушка, не мог выйти из дома месяца 3-4. Мы сломали все стереотипы о России – это главная победа»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики ЧМ-2018 FIFA Футбол

Артем Дзюба поделился воспоминаниями о ЧМ-2018 и своей огромной популярности.

Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Хорватии (2:2, пен. 3:4). 

«Сперва на домашнем чемпионате мира все было не очень, в нас особо не верили. Но затем было классно наблюдать, как происходит футбольный бум и все народы объединяются. Наш чемпионат мира заслуженно признали самым крутым. Мы сломали все стереотипы про нашу страну. Это главная победа.

Когда мы поняли, что турнир будет в нашей стране, каждому футболисту было важно попасть в состав сборной России. Была очень важная первая игра с командой Саудовской Аравии. Это было очень страшно, в раздевалке все были напряжены. А потом 5:0 и безумие! И мы поняли, что можем все!

«Лужники» у меня ассоциируются со сборной Испании: как мы победили их по пенальти, нога Игоря Акинфеева… Помню, как гуляла вся Москва. Это было незабываемо, когда незнакомые люди к тебе доброжелательны.

Тогда было тяжело в плане популярности: я не мог выйти из дома месяца три‑четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка. Я гулял только в закрытом дворе. Мой мир стал узким. Но для меня это не было дискомфортом.

В детстве я также хотел подойти к знаменитым футболистам. И тогда меня кто‑то обидел, не дал автограф – с того времени я пообещал, что никому не откажу в автографе и фотографии. Не буду говорить, кто мне не дал автограф, он мне не простит», – сказал нападающий «Локомотива». 

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81 комментарий

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&_Bishep_&
Ответ Marina_Greta
А так конечно эпично Испанию обыграли, это был настоящий праздник и радость.
Эпично обыграли...Это вы про серию пенальти после 120 парковки?
+73
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+63
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Разрушающий мифы
После ЧМ тебя узнали все дедушки. Бабушки тебя стали узнавать после другого перфоманса.
+45
-6
+39
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haymaker
Ответ Marina_Greta
А так конечно эпично Испанию обыграли, это был настоящий праздник и радость.
Никого не обманешь. Праздник настоящий был, когда Голландию обыграли, а остальное - жалкое подобие.
+37
-16
+21
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Melnikov1968
Ответ Торт Спартак
Когда-то Владимир Высоцкий рассказывал, что он не дал автограф человеку, сопроводив это грубыми выражениями. Потом сам оказался в такой же ситуации, за границей увидев известного то ли актёра, то ли певца, был послан #####)
Чарльз Бронсон, кумир Высоцкого, послал его.
+17
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Пинающий Достоинства
Интересно кто не дал? Мож Валера, ещё и послал)
+19
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jvs5t7gcrf
Бабушки не давали прохода из за пенсионной реформы
+16
-6
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&_Bishep_&
В 5 матчах 2 победы над арабами , 0-3 от Уругвая и две серии пенальти.
+17
-8
+9
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Торт Спартак
Когда-то Владимир Высоцкий рассказывал, что он не дал автограф человеку, сопроводив это грубыми выражениями. Потом сам оказался в такой же ситуации, за границей увидев известного то ли актёра, то ли певца, был послан #####)
+10
-1
+9
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Алекс75
Ответ &_Bishep_&
В 5 матчах 2 победы над арабами , 0-3 от Уругвая и две серии пенальти.
Но лучшую игру показали как раз в том матче, в котором вылетели.
+9
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Marina_Greta
А так конечно эпично Испанию обыграли, это был настоящий праздник и радость.
+20
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+8
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horhe luis borhes
Ответ Торт Спартак
Когда-то Владимир Высоцкий рассказывал, что он не дал автограф человеку, сопроводив это грубыми выражениями. Потом сам оказался в такой же ситуации, за границей увидев известного то ли актёра, то ли певца, был послан #####)
Это случай с Чарльзом Бронсоном... вернее, оба случая
+5
0
+5
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Hilperico
Увы, наша мазохистская публика не выдержала такого позитива и стала травить сборную уже к ноябрю(
+7
-3
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Renki
"Меня знала каждая бабушка..."

Сразу анекдот вспомнился: "А этот хрен вообще не из нашей деревни!🙉"
+5
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Marina_Greta
Ответ &_Bishep_&
Эпично обыграли...Это вы про серию пенальти после 120 парковки?
Часто мы обыгрывали Испанию в плей-офф? Да ещё и Игорь как вытащил.
+6
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Барсик Юрана
Гоген Солнцев отдыхает
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Ходжа Насреддин
Ответ Пинающий Достоинства
Интересно кто не дал? Мож Валера, ещё и послал)
ну, ясно, кто не дал автограф - царь, то бишь Мостовой.
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lazna
Ответ OldRedWhite
А что так пробило сегодня на воспоминания ? Юбилей ? Годовщина ?
Ровно 5 лет назад матч с испанцами
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SkyCarrier
Ответ Marina_Greta
А так конечно эпично Испанию обыграли, это был настоящий праздник и радость.
Помню тогда я рейс выполнял из Анапы в Питер и как раз игра закончилась когда пассажиры уже все на борту были. Приятно было слышать крики и возгласы пассажиров когда я озвучил результат. Классное было время.
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OldRedWhite
Ответ lazna
Ровно 5 лет назад матч с испанцами
Спасибо , я и забыл !
ЧМ же всегда бывают зимой ? )))
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Фёдор Кузнецов
Ответ &_Bishep_&
Эпично обыграли...Это вы про серию пенальти после 120 парковки?
Да, серия пенальти и решающий удар (вроде) Аспаса, и тот сейв ногой от Акинфеева
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Ранальду с пивком
Именно Уругвай на том ЧМ показал наш уровень футбола, игру с Уругваем вообще никто не помнит, перед этим обыграли две сборные уровня Северной Македонии , 120 минутный автобус с Испанией , с хорватами уже вышли играть на эйфории , с легкой головой ( проиграют никто не смешает с грязью уже)
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Чумасик
Ответ Ранальду с пивком
Именно Уругвай на том ЧМ показал наш уровень футбола, игру с Уругваем вообще никто не помнит, перед этим обыграли две сборные уровня Северной Македонии , 120 минутный автобус с Испанией , с хорватами уже вышли играть на эйфории , с легкой головой ( проиграют никто не смешает с грязью уже)
Ты тут всех за идиотов что-ли держишь? Матч с Уругваем носил статус товарищеского, т.к. обе сборные уже вышли из группы. Плюс наши играли вторым составом, да ещё и в меньшинстве почти весь матч.
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Marina_Greta
Ответ &_Bishep_&
Эпично, это например СССР-Италия в 1/2 ЧЕ-88.
Я же русским языком написала, СССР не вспоминаем, а сборную России и её новую историю.
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Регион-36
дерево, просто дерево. буратино. не потолкаться мог конечно и головенку подставить под халка, авось залетит. про остальное вообще промолчать. и это герои страны и куда катимся ?)
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Ann Tretiakova
Ответ bad_bear
не смотрел такое 🤷 с тобой в главной роли? 😬
конечно ты не смотрел))) ты же смотришь только когда там парни))))
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