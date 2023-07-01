Дзюба о тренерстве: «Мне пока рано, но хочу попробовать. Все говорят, что это другой мир. Мне это интересно»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба рассказал о планах стать тренером.

Нападающий «Локомотива» принял участие в фан‑встрече в рамках Дня московского спорта и ответил на вопросы болельщиков.

«Подумываю в будущем о тренерской карьере. Мне пока еще рано. Но в целом хочу попробовать тренером.

Все говорят, что это другой мир. Мне это интересно. Футболисты, когда становятся тренерами, меняются. А я хочу оставаться собой», – сказал Дзюба

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22 комментария

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noti22
Скорее поверю, что из Мостового выйдет хороший тренер, чем из Дзюбы
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Антимосковский
Ответ Иван Новиков
После Семака возглавит родное шапито.
Семак разве в спартак собрался?
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Uragan Boy
начни с правой
+8
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Кан и Баллак сидят в баре
Тем более Слуцкий многому научил, еще бы)
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Биллибоб
Хочет собственноручно управлять игрой
+2
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Demyan Grachev
ТВЁРДАЯ РУКА У РУЛЯ НЕ ПОМЕШАЕТ
+2
0
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Tornado S
помоги себе сам
+5
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Гаврила Ардалионович
Русским клубам нужна сильная рука.
+1
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Иван Новиков
После Семака возглавит родное шапито.
+4
-4
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Рашпель793
Ну тут вообще тренера в нём не вижу. Как с таким характером, будучи подростком в теле мужика Дзюбиньо сможет управлять командой, учить других чему-то? Там и у него и у игроков терпения не хватит уживаться в коллективе.
Но в принципе всякие у нас в тренерском цеху персонажи есть, так что можно и попробовать. Хоть мемные прессухи будут.
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samarskij-kuzmich
В том клубе, где Дзюба будет тренером придётсявключать в контракты игроков пункт о запрете хихиканья, ибо это в случае с Дзюбой будет неизбежно ))
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Мохнатый55
Дзюба - команде: А теперь качаем руки. Начинаем с правой.
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geoo9
Лучше в озвучку порно
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040474Andrei
Само тык он.
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Денис Бояров
Ответ Demyan Grachev
ТВЁРДАЯ РУКА У РУЛЯ НЕ ПОМЕШАЕТ
держать в дро####х рукавицах, спортс, хватит каламбуры тереть, у вас в заголовках и похуже бывает
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