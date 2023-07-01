Дзюба о тренерстве: «Мне пока рано, но хочу попробовать. Все говорят, что это другой мир. Мне это интересно»
Артем Дзюба рассказал о планах стать тренером.
Нападающий «Локомотива» принял участие в фан‑встрече в рамках Дня московского спорта и ответил на вопросы болельщиков.
«Подумываю в будущем о тренерской карьере. Мне пока еще рано. Но в целом хочу попробовать тренером.
Все говорят, что это другой мир. Мне это интересно. Футболисты, когда становятся тренерами, меняются. А я хочу оставаться собой», – сказал Дзюба.
Но в принципе всякие у нас в тренерском цеху персонажи есть, так что можно и попробовать. Хоть мемные прессухи будут.