Артем Дзюба рассказал о планах стать тренером.

Нападающий « » принял участие в фан‑встрече в рамках Дня московского спорта и ответил на вопросы болельщиков.

«Подумываю в будущем о тренерской карьере. Мне пока еще рано. Но в целом хочу попробовать тренером.

Все говорят, что это другой мир. Мне это интересно. Футболисты, когда становятся тренерами, меняются. А я хочу оставаться собой», – сказал .