Иньеста покидает «Виссел Кобе» после 5 сезонов: «Андрес открыл новую страницу в истории клуба»

«Виссел Кобе» объявил об уходе Андреса Иньесты.

Сегодня хавбек провел последнюю игру за японскую команду – против « » (1:1). Он покинул поле на 57-й минуте. В честь испанца была организована специальная прощальная церемония.

«Мы вместе боролись в течение 5 сезонов после его перехода из «Барселоны». Мы были очарованы футболистом, игравшим как волшебник. Первый трофей, первые международные матчи...

Он открыл новую страницу в истории « », ведущей к званию лучших в Азии – именно на это мы должны нацеливаться. Его игра никогда не будет забыта.

Спасибо, , что провел с нами 5 сезонов», – сказано в сообщении клуба.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, став в его составе обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020). Со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/visselkobe