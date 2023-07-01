Иньеста покидает «Виссел Кобе» после 5 сезонов: «Андрес открыл новую страницу в истории клуба»

Теги высшая лига Япония Виссел Кобе Андрес Иньеста Консадоле Саппоро Футбол

«Виссел Кобе» объявил об уходе Андреса Иньесты.

Сегодня хавбек провел последнюю игру за японскую команду – против «Консадоле Саппоро» (1:1). Он покинул поле на 57-й минуте. В честь испанца была организована специальная прощальная церемония.

«Мы вместе боролись в течение 5 сезонов после его перехода из «Барселоны». Мы были очарованы футболистом, игравшим как волшебник. Первый трофей, первые международные матчи...

Он открыл новую страницу в истории «Виссел Кобе», ведущей к званию лучших в Азии – именно на это мы должны нацеливаться. Его игра никогда не будет забыта.

Спасибо, Андрес, что провел с нами 5 сезонов», – сказано в сообщении клуба.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, став в его составе обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020). Со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/visselkobe

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13 комментариев

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Balt39
Ну тут только к Хави ассистентом)))))
+24
-2
+22
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Peter Parker
Ответ А. Мостовой
В то время как Модрич всё ещё тащит на высочайшем уровне - вся суть
Вся суть чего? Что люди разные? С разными физиологическими особенностями организма, потребностями, желаниями и приоритетами? Ты об этом?
+21
-3
+18
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Итачи Учиха
В Майами на годик, а потом в структуру Барсы?
+17
-5
+12
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Руслан Узденов
Я хочу увидеть этого гения тренером.
+6
0
+6
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utsh44psmr
Ответ А. Мостовой
В то время как Модрич всё ещё тащит на высочайшем уровне - вся суть
А Мостовой ждет бесплатную корочку - вся суть
+3
0
+3
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Edem
Ничего себе, не знал, что у Андреса 5 детей! Красавчик!
+2
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Marina_Greta
В штаб к Хави?
+1
0
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