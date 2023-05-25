Андрес Иньеста: «Хотел бы вернуться в «Барсу». Но до этого еще далеко. Хочу играть»

Андрес Иньеста заявил о желании вернуться в «Барселону» в будущем.

«Как я уже много раз говорил, я хотел бы вернуться в «Барселону» в какой-то момент жизни, но, думаю, до этого еще далеко. Я хочу играть. Чувствую, что способен и дальше делать это.

Когда эта глава будет закрыта, посмотрим. Я хочу закончить карьеру на поле, играя. И это то, что я надеюсь сделать», – сказал бывший полузащитник «Барсы».

39-летний хавбек летом покинет японский «Висел Кобе».

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