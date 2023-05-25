Андрес Иньеста: «Хотел бы вернуться в «Барсу». Но до этого еще далеко. Хочу играть»

Теги высшая лига Япония Виссел Кобе Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Футбол

Андрес Иньеста заявил о желании вернуться в «Барселону» в будущем.

«Как я уже много раз говорил, я хотел бы вернуться в «Барселону» в какой-то момент жизни, но, думаю, до этого еще далеко. Я хочу играть. Чувствую, что способен и дальше делать это.

Когда эта глава будет закрыта, посмотрим. Я хочу закончить карьеру на поле, играя. И это то, что я надеюсь сделать», – сказал бывший полузащитник «Барсы».

39-летний хавбек летом покинет японский «Висел Кобе».

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22 комментария

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QWertY
Можно в Аль-Наср. Сразу станет одним из лучших в клубе наряду с Талиской
+39
-15
+24
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Лёха Миллер
Для любого ценителя футбола, было бы славно увидеть как Иньеста завершает карьеру на КампНоу!
+13
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red hikkikomori
Значит точно поедут к верблюдам : Месси, Бускетс, Альба, Иньеста
+6
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Hella black
Андрес тебе всё можно ! Спасибо тебе за то,что мы видели поэзию,классику,искусство в конце концов в твоём футболе 👏🏼
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Футбол_это_жизнь
А помню как редондо всерьёз сравнивал Иско с Иньестой уверяя что он возьмёт Золотой мяч. Иньеста даже в 39 играет лучше чем Иско
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Футбол_это_жизнь
Футбол Иньесты его движение, техника, видение поля т футбольный интеллект это то самое почему любят футбол
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donatodonatore
Приедет. Когда Хави подвинут.
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Футбол, хоккей итд
Иньеста спокойно может открыть в Барселоне ресторан - Япона мама. 5 лет проживания в Японии, не должны пройти даром....
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XavIniesta2008-2015
Ответ Лёха Миллер
Для любого ценителя футбола, было бы славно увидеть как Иньеста завершает карьеру на КампНоу!
Завершить карьеру на Камп Ноу Иньеста сможет только в сезоне 2024/2025. Потому что будет реконструкция в будущем сезоне
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Vladimir Belevsky
Ответ red hikkikomori
Значит точно поедут к верблюдам : Месси, Бускетс, Альба, Иньеста
А потом еще и Хави тренером приедет.
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Футбол_это_жизнь
Ответ donatodonatore
Приедет. Когда Хави подвинут.
Кто и куда подвинет Хави?
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Футбол_это_жизнь
Ответ зак
благодаря ему бчк взяла все свои трофеи, он сделал имя Бусе, Хави и Месси именно благодаря ему и судьям про бчк узнали, самы достойный игрок в бчк к кому нету претензий, не зря он хотел именно в Реал, но родители запретили.. самый заслуженный обладатель ЗМ, но партнер по команде отнял его..
А Барселона видимо у тебя отняла сон и спокойную жизнь. Столько ненависти 😂😂😂
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